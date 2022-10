De beste speler van dit seizoen is hij al, nu wil Bart Cannaerts ook het record van Ella Leyers breken

Een evenaring of zelfs een verbetering van dat fabuleuze record van Ella Leyers is vanavond amper of niet een thema. Al komt het wel aan bod. Heel stilletjes, heel stiekem, begint de presentator-comedian er toch van te dromen, er zelfs aan te denken. Voor de eer zou het een fameuze boost zijn, speltechnisch maakt het geen verschil. Met nog exact twaalf reguliere afleveringen, kan Bart niet meer worden bijgebeend. Hij krijgt wel nog pittige concurrentie te verwerken. Te beginnen met vanavond de intrede van Danira Bouhkriss Terkessidis. Op het eerst gezicht een brok onschuld, maar een wolf in schapenvacht. Ze heeft zich de voorbije weken weer bijzonder intens voorbereid. Een verwittigde Cannaerts is er maar beter twee waard. Niet vergeten dat Danira in 2015 - ze was toen amper 25 jaar-, vier overwinningen op vijf deelnames scoorde, in de grote finale geraakte, waar Kobe Ilsen derde werd, en ze in de eindstrijd enkel moest plooien voor superkiller Tom Waes. De volgende dagen en weken stappen ook nog (in willekeurige volgorde) Xavier Taveirne, Kobe Ilsen, Otto-Jan Ham, Tine Embrechts, Tom Waes en Merol in. Spanning en sensatie zijn zeker gegarandeerd.