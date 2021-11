De beste nieuwkomers uit streamingland om donkere dagen op te lichten

Wekelijks schuimt onze redactie de verschillende streamingplatformen af, op zoek naar de beste vijf nieuwe films en series. Dit weekend vullen we onze Kijkgids onder meer aan met de langverwachte reboot ‘Dexter: New Blood’ (Streamz), een inside kijk op de Amerikaanse drugepidemie in ‘Dopesick’ (Disney+) en ‘Red Notice’, de duurste Netflix-film ooit. Dit is onze streaming top 5!

1. ‘Dexter: New Blood' - Populaire reboot (Streamz)

Van 2006 tot 2013 lokte Michael C. Hall kijkers naar het scherm als titelpersonage Dexter Morgan in de razendpopulaire televisieserie ‘Dexter’. Nu, acht jaar na de laatste aflevering, keert hij terug als het hoofdpersonage in de reboot ‘Dexter: New Blood’. En Hall is niet het enige bekende gezicht. Ook Jennifer Carpenter verschijnt opnieuw op je scherm als Dexters zus Deb, en John Lithgow is weer van de partij als Arthur Mitchell. Acht jaar lang worstelt Dexter om een normaal leven te leiden. Overdag werkt hij als forensisch expert bij de politie, maar ‘s nachts komt de seriemoordenaar in hem naar boven en ruimt hij criminelen uit de weg die door de mazen van het net konden glippen. In de reboot zien we hoe de koele, moordlustige killer al tien jaar ondergedoken leeft in een stadje in New York, maar zijn verleden blijft hem achtervolgen en zijn dorst naar bloed is nog lang niet gestild. Aanvankelijk had Michael C. Hall zijn bedenkingen bij het nieuw leven inblazen van de populaire serie, maar de reboot toont een compleet nieuwe Dexter, wat de acteur toch over de streep haalde.

2. ‘Dopesick’ - Legale drugepidemie (Disney+)

De voorbije decennia raakten de Verenigde Staten in de ban van een legale drupepidemie. De opioïde pijnstiller Oxycontin van Purdue Pharma werd via een netwerk van artsen die in de watten gelegd werden massaal voorgeschreven. Alleen bleek de drug heel wat verslavender dan Purdue deed uitschijnen. Die crisis - die nog altijd aan de gang is - vormde de basis voor een op feiten gebaseerde miniserie met onder meer Michael Keaton in een hoofdrol.

3. ‘Always Jane' - In transitie (Prime Video)

Enkele jaren terug kregen we in België met ‘Girl’ een wondermooie film over een meisje geboren in een mannenlichaam. Fictie, gebaseerd op waargebeurde feiten. Op Prime Video zien we de realiteit bij de Amerikaanse tiener Jane Noury. De camera’s volgen haar kort voor haar afstuderen aan de middelbare school. Een periode die sowieso moeilijk is, maar voor Jane extra lastig blijkt omdat ze op hetzelfde moment ook volledig doorzet in haar transitie naar vrouw.

4. ‘A Man Named Scott' - Opgemerkt debuut (Prime Video)

In 2009 bracht Scott Mescudi als Kid Cudi zijn debuutalbum ‘Man on the Moon: The End of Day uit’. Singles als ‘Day ‘n’ Night’ haalden hier ook de hitlijsten, maar voor de jongeren die hem omarmden was hij meer dan een zoveelste hitwonder. Zijn teksten over depressie en angsten resoneerden bij een jong publiek. Die kant van Cudi krijgen we op Prime te zien in een nieuwe documentaire waarin hij vertelt over het moeilijke pad naar zijn eersteling.

5. ‘Red Notice’ - Netflix’ duurste film ooit (Netflix)

Met haar arsenaal aan algoritmes weet Netflix perfect wat haar kijkers willen. Al ligt dat soms ook voor de hand. Een actiekomedie waarin betrapte kunstdief Ryan Reynolds en FBI-agent Dwayne Johnson jacht maken op de meesterlijke dievegge Gal Gadot klinkt als een prima, luchtige manier om een winterse avond door te komen. Met die sterrencast hoeft het overigens niet te verbazen dat dit Netflix’ duurste film ooit is.

