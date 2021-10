De bekentenis van Nico, het drama van ons Delphine en Joop de toogfilosoof: dit was aflevering 8 van ‘Temptation Island: Love or Leave’

TVDe eerste week in Spanje zit erop, en het wordt voor de koppels steeds moeilijker om aan alle verleiding te weerstaan. Dag acht is aangebroken bij ‘Temptation Island: Love or Leave’, en die zag er zo uit!

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': de dames, Monica Geuze en de mannelijke singles. © SBS

Voor de mensen met de attention span van een goudvis frist de productie graag nog even hun geheugen op. En dus krijgen we nog eens te zien hoe verschillende singles vroegtijdig naar huis worden gestuurd. Bij de dames voert ‘gewoon Donna’ nog steeds het woord en vertelt ze dat Serayo, Yannick, Bob en Willem hun koffers mogen pakken. Bij de heren mag Wouter nog eens te kennen geven dat ze het minst een klik voelen met de Nederlandse blondine Michelle en de Belgische singles Jolien en Laura.

Maar, nog veel belangrijker: we keren terug naar het tweede vuurkamp van de dames. Daarbij kregen we vorige week al beeldmateriaal te zien van Julia en Aylin, en kreeg ook ‘gewoon Donna’ al een fragmentje voor de kiezen. Maar dé cliffhanger voor de voormalig ‘Miss België’-finaliste - waar we ondertussen al twee weken op wachten, ja - komt deze week pas aan de beurt, net als de beelden die ons Delphine te zien zal krijgen.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': 'gewoon Donna' krijgt het geheim van Nico te horen. © SBS

Dan is het - TROMGEROFFEL - eindelijk tijd voor de bekentenis van Nico. En jawel, de man die tijdens ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ al vertelde dat hij nooit trouw kon zijn aan z’n partner, geeft toe dat hij seks gehad heeft met iemand anders. “Het spijt me heel erg. We spreken mekaar op het laatste kampvuur. Ik hou van u”, aldus Nico. Waarop ‘gewoon Donna’ - begrijpelijkerwijs - in tranen uitbarst.

“En dan is mijn onzekerheid en jaloezie een probleem?”, counter ‘gewoon

Donna’ wanneer ze bekomen is. “Sorry hé, maar dan ben je echt een

kl**tzak. Dan ben je echt slecht vanbinnen. En dan komt hij nog een

beetje op tv zeggen dat ik veel problemen heb... Ik heb altijd alles

voor hem gedaan, want die jongen kan niets zelf. Maar nu boeit het me

echt niet meer.”

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': de dames reageren op de bekentenis van Nico. © SBS

Ook de vrijgezellen zijn niet onder de indruk van de ‘excuses’ van Nico. “Dat je hier pas de ballen hebt om dat toe te geven: zwak”, oordeelt de Nederlandse single Niels. We kunnen hem geen ongelijk geven.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': ons Delphine zit klaar voor haar beelden. © RV

Daarna is het tijd voor de beelden van ons Delphine. Zij is klaar om Bert volledig de grond in te boren, en dat is ook precies wat er gebeurd wanneer ze de beelden van Berts lap dance onder ogen krijgt. “Ik walg echt van die gast”, klinkt het. Waarop ons Delphine (uiteraard) nog een fragmentje krijgt. Daarop is te zien hoe Bert aan presentator Viktor Verhulst uitlegt dat z’n relatie - wat hem betreft althans - ten einde is. En om het helemaal compleet te maken, krijgt ons Delphine uiteraard ook te horen dat die beslissing Bert geen pijn doet. “Ik kan er zelfs geen traan meer om laten”, besluit hij.

Waarop ons Delphine beslist om nog een bommetje te droppen. Zo vertelt ze dat ze al een half jaar gestopt is met haar pil, aangezien ze met Bert aan kindjes wilde beginnen. “Dat is toch ziek, dat je dan zoiets zegt?”, vraagt ons Delphine zich vervolgens af. Nou meid, ‘t is niet dat we willen oordelen - allez ja, uiteraard wel-, maar jullie zijn mekaar echt waard als het over ongezond gedrag gaat. Enfin: ons Delphine - én wij - zijn vooral blij dat ze niet zwanger is van Bert. “Ik voel me echt kei kwaad”, stelt ze. “En nu moet ik alles nog vergeven ook.” We willen ons wederom niet bemoeien, maar misschien is een relatiebreuk wel het beste wat dit stel kan overkomen?

Als je het aan de vrijgezellen vraagt: die zijn het ermee eens dat het beter is dat ons Delphine en Bert niet langer als een koppel door het leven gaan. “Dat was gewoon een ongezonde relatie”, stelt de Belgische single Maxime. “Hier moest gewoon een einde aan komen.” Even Twitter agrees.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': ons Delphine en 'gewoon Donna' zoeken na het tweede vuurkamp steun bij elkaar. © SBS

Hierna is het tweede vuurkamp van de dames ten einde. Tijdens de terugrit naar hun villa zoeken ons Delphine en ‘gewoon Donna’ steun bij elkaar.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': lingeriefeestje in de mannenvilla. © SBS

In de mannenvilla zijn ze zich van geen kwaad bewust. Integendeel. Daar barst alweer een (lingerie)feestje los. Waarop Efrain van de gelegenheid gebruik maakt om z’n band met de Belgische single Shallie wat uit te diepen. “Ik denk wel dat het richting lust gaat” , klinkt het bij de voormalige ‘Temptation Island’-verleider. Kan iemand Efrain even uitleggen dat lust niet hetzelfde is als liefde? Of die jongen een woordenboek geven zodat hij het zelf kan opzoeken?

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': ons Delphine wordt getroost door de Nederlandse single Joop. © SBS

Op datzelfde moment kan ons Delphine gelukkig rekenen op de steun van de Nederlandse single Joop. Even later ontpopt hij zich zelfs als een echte filosoof. “Aan iedere kant zit een onderkant”, orakelt hij. Wauw. en wij maar jaren studeren om het oeuvre van alle grote denkers te begrijpen. We hadden het net zo goed aan Joop kunnen vragen!

Even later besluit ons Delphine om een ‘mooie’, persoonlijke boodschap in te spreken voor Bert: “Gij zijt een hoerenloper. ‘t Is f*cking degoutant om naar u te kijken”, stelt ze. Woorden die ook ‘gewoon Donna’ inspieren om haar mond open te trekken. Nadat ze aan enkele singles weer haar financiële punt heeft gemaakt, verklaart ze voor de camera nog maar eens dat ze geen relatie meer heeft met Nico. “Ik raak hem zelfs niet meer aan met een tak.” Gelukkig is ‘gewoon Donna’s’ steun en toeverlaat, de Belgische single Jimi, er nog. Hij vindt het een ‘confirmatie van de status van de relatie’. Wat. Een. Poëet.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Bert gaat los. © SBS

Hoewel ons Delphine nog lijkt te worstelen met de nasleep van haar (afgesprongen) relatie, heerst bij Bert vooral opluchting. En zo komt het dat ie luidkeels staat mee te brullen met ‘Ik Leef Niet Meer Voor Jou’ van Marco Borsato. Tiens, had die zijn Leontine ook niet bedrogen? En ontkende hij dat aanvankelijk niet in alle talen? Asking for a friend.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': ons Delphine en de Nederlandse singles Niels en Joop. © SBS

Voor we daar echt grondig over kunnen nadenken, demonstreert ons Delphine dan weer dat het gezegde ‘revenge is a dish better served by two single guys’ dringend mag uitgevonden worden. Nederlanders Niels en Joop trakteren haar immers op een zwoele lap dance, en daar heeft ons Delphine helemaal geen problemen mee. “Dank u, dit had ik nodig”, klinkt het na afloop.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave: Julia en Niels. © SBS

Ook bij Nederlanders Julia en Niels loopt de temperatuur zoetjes aan op. “Ik had niet verwacht dat ik met iemand een klik zou hebben”, aldus Julia.

Niels is eveneens lovend over de blondine. Of dat vermoeden we toch. “We lusten elkaar rauw”, stelt de Nederlandse spierbundel immers. Wat volgens ons in Beschaafd Nederlands nog steeds wil zeggen dat je mekaar niet kan uitstaan, maar kom. Het is het idee dat telt.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': 'gewoon Donna' verklapt haar gevoelens aan ons Delphine. © SBS

Voor de dames gaan slapen, is er gelukkig nog even tijd voor een verrassend slaapkamermomentje tussen ons Delphine en ‘gewoon Donna’. Laatstgenoemde geeft immers toe dat ze gevoelens aan het ontwikkelen is voor Jimi. “Ik vind dat gewoon een leuke man”, klinkt het.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Efrain en Shallie. © SBS

De volgende ochtend neemt de Belgische single Shallie het - ahum - originele initiatief om Efrain ontbijt op bed te brengen. “We hebben echt een goede connectie”, vertelt Efrain. “Shallie zou echt relatiemateriaal kunnen zijn. Als we terug thuis zijn: geef me je telefoonnummer of je insta.” Waarop Shallie het meteen groots ziet: “I don’t do boyfriends, I do hubby’s.”

Maar zoals dat bij Tempteesjon gaat, duurt het ook niet lang voor deze beelden Aylin bereiken. Nadat ze de Belgische single Fatih eerst even op z’n plaats zet, krijgt ze immers dat explosieve materiaal onder ogen. Verrassend genoeg kwetst het Aylin niet wat er gezegd is, maar wél aan het feit dat Shallie op z’n kamer zit. En dat terwijl z’n haar nog niet gedaan was!

In ieder geval is de kamersessie van Shallie en Efrain voor Aylin wel reden genoeg om serieuze vraagtekens bij haar relatie te plaatsen. “Waarom ga je van een Ferrari naar een Citroën?”, klinkt het zelfs. Vanaf nu mag Aylin dus ook aangesproken worden met Ferr-aylin. Vroem vroem tuut tuut!

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Laure en Nico. © SBS

Bij de heren doet Nico er dan weer alles aan om z’n band met de sportieve Laure te verbeteren. Letterlijk zelfs, want het duo begint de dag met een sportsessie. Bij ‘gewoon Donna’ verloopt alles een stuk rustiger. Zij ligt met een dekentje in de zetel en laat zich bedienen door Jimi. Wij zijn #TeamGewoonDonna in dit geval.

Of wacht. Uiteraard moet ‘gewoon Donna’ het toch nog even over de financiële kant van haar breuk met Nico hebben. Kan iemand die plaat gaan afzetten, puh-lease?

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': presentator Viktor Verhulst en de mannen. © SBS

Vervolgens is het weer tijd voor presentatieduo Monica Geuze en Viktor Verhulst om in de respectievelijke villa’s poolshoogte te nemen. Terwijl Monica vooral peilt naar de emoties bij de dames, mag Viktor aan de heren vertellen dat ook voor hen een tweede vuurkamp op het programma staat. Maar voor het zover is, gaan de koppelhelften eerst nog op dubbeldate. Julia en ‘gewoon Donna’ mogen samen weg, waardoor ons Delphine en Ferr-aylin aan elkaar gekoppeld worden. Bij de heren vormen Bert en Efrain een duo, net als Nico en Wouter.

Julia en ‘gewoon Donna’ nemen Niels en Jimi mee. In beide gevallen de juiste keuze, lijkt ons. Zo geeft ‘gewoon Donna’ aan dat de rustige aanpak van Jimi wel kan waarderen. “Jongens die te snel gaan: daar knap ik echt op af”, klinkt het. En dat komt dan van de vrouw die na amper drie seconden beeld van Nico al vond dat ze ‘te kakken’ was gezet. En nu toegeeft dat ze op twee dagen tijd een grote crush heeft gekregen op Jimi. Apart.

Maar goed! Ons Delphine en Ferr-aylin kiezen voor Joop en Jake. “Want die ken ik nog niet zo goed. En ‘t is ook een mooie jongen”, legt Ferr-aylin haar keuze uit. Geen greintje oppervlakkigheid, quoi. Bij de heren laten Bert en Efrain hun oog vallen op Chelsy en Shallie de Citroën. Vooral tussen Efrain en Shallie de Citroën klikt het steeds beter. “Wat er tussen ons gaande is: dat is echt oprecht”, oordeeltbij de Nederlander. Iets waar Shallie de Citroën het mee eens is. Daarmee doen ze het in ieder geval beter - of slechter, ‘t is maar hoe je het bekijkt - dan Bert en Chelsy. Hoewel Bert uitspreekt dat hij gevoelens zou kunnen krijgen voor de Belgische blondine, klasseert zij hem niet veel later in de friendzone. Auwtch!

Last but not least zijn er tenslotte ook nog Nico en Wouter. Zij kiezen voor Laure en Noëlle. Vooral bij Nico en Laure blijkt de dubbeldate een schot in de roos. Of in z’n ballen, zoals Nico het klassevol uitdrukt.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': het hartlampje van Nico gaat branden. © SBS

Om op dat elan verder te gaan: de kans is hoe dan ook groot dat Nico een nieuw schot in z’n b****n krijgt. Terwijl de heren zich na de dates klaarmaken voor hun tweede vuurkamp, gaat immers het hartje op de kamer van Nico branden. En dat wil zeggen dat ‘gewoon Donna’ - tot grote verbazing van Nico - echt wel afscheid lijkt te nemen van hun relatie. En met de traantjes die we bij de voormalige ‘Ex on the Beach: Double dutch’-deelnemer zagen in het voorstukje, weten we het zeker: zet die popcorn alvast klaar!

Tot volgende week!

