De behaarde naakthond van Delphine Lecompte en de decompressie van Ella: dit waren de leukste momenten uit de 13de ‘Slimste Mens’-aflevering

TVHet absolute record van meeste deelnames ooit aan ‘De Slimste Mens ter Wereld’ is binnen. Een gegarandeerde erg hoge plaats in de finaleweken is binnen. En dan durft er al eens decompressie optreden. De aandacht verslapt een beetje, de ‘winnersmood’ is even zoek. Precies wat Ella Leyers in aflevering dertien beleefde. “Ik vond het een moeilijke avond”, stelde ze vast. Aflevering dertien verliep onder grote drama’s. Sympathieke Bie Baert was geen partij voor Ella, noch voor excentrieke Delphine Lecompte.

Nu de grootste spotlichten op Ella even gedoofd zijn - tot nader order gaat ze keer op keer fluitend door de volgende aflevering-, komt Delphine Lecompte, dichteres en kleindochter van de dokter die duizend jaar wilde worden, maar uiteindelijk stierf toen hij 78 was, meer en meer in de belangstelling. We overdrijven misschien een heel klein beetje als we stellen dat Delphine zowat de meest bizarre kandidate moet zijn die ooit succesvol meespeelde in ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Elk seizoen zoekt en vindt Van Looy wel een handvol kwistenbiebels die de boel met plezier op zijn kop komen zetten. Doorgaans goed voor één, in het allerbeste geval, twee deelnames. Niet zo Delphine Lecompte. Niet dat zij de boel op stelten zet, wel integendeel, maar intrigerend, raar, uitzonderlijk, merkwaardig, is ze wel. Ze tovert steevast goede antwoorden uit de mouw. Antwoorden die ze dan intonatieloos uitspreekt. Haast gegeneerd, zou je gaan denken. Maar ze weet veel en ze kent de quiz erg goed. Opletten dus voor deze Delphine, die zich geruisloos naar de top van de rangschikking manoeuvreert. Antiek-opkoopster Bie Baert weet er nu alles van. Bie wilde duidelijk een goed figuur slaan, maar bleek uiteindelijk niet echt partij voor de twee jongere veulens. Wie in de foto- en filmpjesronde niet schittert, mag zich doorgaans aan veel ellende verwachten. In de finale bleek ze geen partij voor Ella. Twee vragen, zeven goede antwoorden, en Bie mocht alweer inpakken. Harde quiz. Soms toch.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

De leukste quotes

Bie Baert (of ze Slimste Mens wordt): “Neen. Daar durf ik veel geld op verwedden.”

Bie (over de jas van Jambers die ze ooit kocht van Van Looy): “Dat is één van mijn slechtste aankopen ooit.”

Ella (bekent): “Ik heb net Chinees vergif gedronken. Zo’n capsule met vitaminen enzo.”

Delphine (is helemaal zichzelf en vertelt aan Erik): “Ik heb over jou gedroomd. Geen erotische droom. Ik zat in een botsauto en jij viel me aan met een harpoen. En dan duwde je me in een zwembad zonder water en bedolf je me met allemaal kermisberen die t-shirts droegen met het logo van De Slimste Mens.”

Jelle De Beule (over antiek-opkoper Paul De Graeve): “Eminence grise. Da’s proper voor ouwe zakken.”

Jelle De beul (over Ella): “Volgens mij heeft die corona en zit die hier gratis in quarantaine.”

Delphine (over haar rare vriend): “Ik ben gevallen voor zijn ruige uiterlijk en dan besefte ik dat hij maar een muis is.”

Ella (stelt vast): “Ik vond het een moeilijke avond.”

Hilarische momenten

Delphine Lecompte brengt een onwaarschijnlijk verhaal over haar honden: “Ik ben allergisch voor honden, maar ik heb er wel twee. Een naakthond met haar. Ik denk dat ze me wijs hebben gemaakt dat het een naakthond is. Hij was helemaal naakt, maar na verloop van tijd groeide er haar op. Er was nochtans een stamboom bij.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Kantelmomenten

Voor het eerst sinds haar komst in de quiz, opent Ella Leyers erg matig. Geen drama, want ook Bie en Delphine scoren slecht. Bie en Ella puzzelen wel bliksemsnel, maar in de fotoronde verliest Ella dan weer veel tijd. Die tijd raapt ze meteen weer op door heel veel seconden te pikken van Bie.

In de filmpjesronde wordt ronduit zwak gespeeld. Enkel Delphine scoort goed, waardoor ze met voorsprong wint.

In de finale opent Bie heel erg sterk, maar bij een 52-76 stand slaat ze volledig toe. Ze weet niks te vertellen over Garfield. Ella speelt met de vinger in de neus uit. En is klaar voor een veertiende deelname.

De eindscore (voor het finalespel)

Delphine Lecompte 299 sec.

Ella Leyers 247 sec.

Bie Baert 163 sec.

De stand

Ella Leyers 13 deelnames 7 keer gewonnen 6 finales gewonnen

Riadh Bahri 4 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Hans Vanaken 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

Delphine Lecompte 3 deelnames 1 keer gewonnen 2 finales gewonnen

Ben Crabbé 3 deelnames 1 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Nieuwkomer: DJ en rapper Dutch Norris