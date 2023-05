De ‘befkes’ zijn terug: tweede seizoen van ‘F*** You Very, Very Much' vanaf 5 juli op Streamz

TV Willem De Schryver is het aanstor­mend talent uit ‘Knokke Off’: “Per dag krijg ik een paar berichten van meisjes”

Hij is piepjong, veelbelovend en doet meisjesharten sneller slaan. De nieuwe beau gosse van acterend Vlaanderen heet Willem De Schryver (21). Fils à papa in ‘Knokke Off’, student met grote dromen daarnaast. In dit gesprek vertelt hij over de gevolgen van zijn stijgende populariteit bij de meisjes en gaat hij dieper in op de intieme scènes die hij had met Pommelien Thijs. “Meteen nadat ik ‘cut’ hoorde, vroeg ik of alles ok was met haar.”