‘De Bachelorette' en mama Elke zijn twee handen op één buik: "Ik hoop maar dat Elkes hart niet wéér wordt gebroken"

TVOf ze het nu horen wil of niet: Els Vandecaetsbeek (57) weet letterlijk álles - "zelfs verhalen over seks" - over het leven van haar jongste dochter, 'Bachelorette' Elke Clijsters (36). Toch was die innige band tussen beiden ooit een pak killer. "Die twee jaar waarin we niet met elkaar babbelden: ik vind dat nog altijd vreselijk."