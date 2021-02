‘De Bachelorette’: deze 15 mannen strijden om het hart van Elke Clijsters

TVBinnenkort kunnen we ons allemaal weer in de zetel nestelen met een nieuwe guilty pleasure : De eerste aflevering van ‘De Bachelorette’ gaat bijna van start op Play4. Daarin strijdt een groep mannen om het hart van Elke Clijsters (35). De mama van twee weet precies wat ze zoekt in een partner en is klaar om zich open te stellen voor een nieuwe liefde. Deze vijftien mannen wagen alvast hun kans.

Django (38) uit Klerken

Django is een gedreven osteopaat met een passie voor zijn job en sporten. Hij doet namelijk elke week aan wielrennen, mountainbiken, lopen en fitness. Zijn ideale vrouw is sportief, lacht graag en staat positief in het leven. Naast sporten en zijn job is hij ook zot van zijn twee kindjes uit zijn vorige relatie.

Devlin (30) uit Bilzen

Devlin groeide op in een warm gezin samen met zijn tweelingbroer, en tevens beste vriend, Melvin. Door die warme thuis is hij nu ook op zoek naar zijn echte liefde en iemand om zijn kinderwens mee te delen. Devlin werkt in de familiezaak van zijn ouders en zit zo dagelijks tussen de bloemen en planten, maar is ook een fanatiek sporter.

Peter (37) uit Betekom

De ware liefde vinden en zijn kinderwens vervullen zijn de redenen waarom Peter op zoek is naar de ware liefde. Met zijn droge humor hoopt hij Elke te kunnen charmeren. Peter is zeer sportief en doet drie keer per week aan calisthenics (oefeningen die worden uitgevoerd met enkel het eigen lichaamsgewicht), lopen, taekwondo en gaat met de fiets naar het werk. Daarnaast is hij een gerief om in huis te hebben want hij is elektricien, loodgieter en meubelmaker.

Jeffrey (32) uit Gent

Jeffrey is zelfstandig verkoper en mag met zeven awards op zijn naam zich kronen tot beste verkoperbusiness. Hoewel hij al enkele serieuze relaties had, heeft hij de ware nog niet gevonden. Voor hem is ‘De Bachelorette’ een unieke ervaring om iemand op een andere manier te leren kennen.

Kevin (32) uit Schilde

Kevin omschrijft zichzelf als optimistisch en sociaal en zoekt daarom iemand die even optimistisch en open minded is als hij. Communicatie is key voor Kevin in een relatie. Hij heeft een zoontje uit een eerdere relatie en werkt als interieurarchitect.

Ivan (29) uit Grimbergen

Ivan is Projectmedewerker, houdt van uitdagingen en heeft een ontzettend sterke band met zijn mama en zus. Nadat zijn vader drie jaar geleden overleed, werd die band alleen maar sterker. Deze zorgzame man is verzot op sporten en is dus vaak te vinden op het voetbal.

Gertjan (29) uit Duffel

Gertjan zoekt, na een lange relatie met zijn ex-vrouw, iemand die weet hoe het is om kinderen te hebben en op te voeden. Zelf heeft hij twee kindjes van zes en twee jaar. Hij wil zijn kinderen met enorm veel liefde grootbrengen, maar nog eentje op de wereld zetten hoeft niet voor hem. In zijn professionele leven werkt Gertjan als teamleider. Als er een klik is met Elke kan het snel gaan, want hij spreekt snel zijn gevoelens en passies uit.

Lieven (42) uit Lochristi

Lieven maakt graag plezier in het leven en doet daarom mee aan deze uitdaging. Uit een vorig huwelijk heeft hij twee kindjes waarvoor hij sinds kort een carrièreswitch naar technisch Ingenieur maakte. Zo kan hij meer tijd met hen doorbrengen. ‘De Bachelorette’ is een volledig andere manier van daten en net dat spreekt Lieven aan.

Vincent (36) uit Zemst

Vincent is een sportieve kerel met een echte winnaarsmentaliteit. Hij werkt overdag als accountmanager en is na zijn uren te vinden in de fitness. Na een eerste lange relatie heeft Vincent voornamelijk genoten van het vrijgezellenleven, maar is nu klaar om sterke relatie aan te gaan en aan kindjes te beginnen. Hij gelooft dat Elke wel eens zijn ideale match zou kunnen zijn.

Mike (42) uit Lommel

Volgens Mike is Elke volledig zijn type. Ze is sportief, lief en ziet er goed uit. Hij heeft twee kinderen uit een vorige relatie die veel voor hem betekenen. Mike is logistiek bediende en staat altijd open om nieuwe dingen te ontdekken en te leren. Daarom doet hij mee aan ‘De Bachelorette’.

Jeroen (33) uit Waregem

Jeroen werkt als high-performancecoach en is ondertussen vier jaar single. Hij groeide op in een groot gezin met twee broers en heeft daardoor een kinderwens. Jeroen wil graag de uitdaging aangaan om in de unieke setting van ‘De Bachelorette’ de liefde te vinden. Als hij zich aangetrokken voelt tot iemand gaat hij er voor de volle 100% voor.

Nicolas (36) uit Poperinge

Het sprak Nicolas aan dat Elke niet meteen in de spotlight staat en haar kinderen altijd op de eerste plaats zet. Hij heeft zelf een zoontje van zeven jaar oud en hecht daar dus enorm veel belang aan. Nicolas zijn vader was een Fransman en dat temperament zit ook in zijn bloed. In het dagelijks leven werkt hij als vertegenwoordiger.

Wouter (40) uit Alken

Juridisch adviseur Wouter is papa van een tweeling van vijf jaar oud. Hij is gefascineerd door sport en gezondheid en heeft thuis een bescheiden home gym staan, waar hij bijna dagelijks traint. Wouter hoopt met zijn Limburgse roots een streepje voor te hebben op de rest.

Michael (32) uit Aalst

Deze flamboyante verschijning heeft Spaanse roots en is zeer optimistisch. Michael is sinds enkele jaren gescheiden en heeft een zoontje van vijf. Elke lijkt hem een spontane, vrolijke en leuke dame, de rest wil hij graag ontdekken tijdens het programma.

Nikkias (33) uit Knokke

Nikkias werkt als zelfstandige in de familiezaak in interieur- en raamdecoratie. Door zijn drukke werkleven heeft hij de ware nog niet gevonden, maar hoopt daar nu iets aan te doen. Lekker eten en voetbal kijken zijn twee favoriete bezigheden van hem, al is hij zelf niet zo sportief. Wel heeft hij een brevet van helikopterpiloot op zak.

‘De Bachelorette’, vanaf 18 februari om 20.30 uur op Play4.