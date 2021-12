De acteurs van ‘Thuis’ zijn al helemaal in de kerststemming

TV Emotionele Mathias Coppens krijgt bezoek van Jeroen Meus en Wim Lybaert in 'Het Huis'

Eric Goens (52) ontvangt vanavond een collega-tv-maker in 'Het Huis', want Mathias Coppens (43) meldt zich aan voor een duik in het heden en het verleden. Die is bijwijlen erg emotioneel. De regisseur en presentator praat onder meer openlijk over Saartje, zijn zusje dat stierf toen ze amper een paar maanden oud was.

6:24