Davy uit ‘Blind Getrouwd’ over zijn stotterprobleem: “De laatste jaren is het erger geworden”

TVDavy (33) zorgde zondag voor dé verrassing in ‘Blind Getrouwd’, want ondanks zijn stotterproblemen slaagde de triatleet erin om zijn trouwgelofte haast zonder haperen uit te spreken. Het is iets waar hij al van kindsbeen af mee kampt - “Therapie hielp niet meer” -, maar toch besloot hij op voorhand niets tegen zijn toekomstige te zeggen. “Zo kon ik meteen ontdekken of Hanne er een probleem mee had.”