Davina Michelle brengt in ‘Liefde voor muziek’ een energieke versie van 'Indian Summer’

TV Jonas Van Geel emotioneel over relatie­breuk: “Ik heb een pijnlijk jaar achter de rug”

“’t Was behoorlijk pittig, maar intussen gaat het weer beter." Jonas Van Geel (37) vertelde dinsdagavond voor het eerst over z’n breuk met actrice Evelien Bosmans (32) in ‘De Cooke & Verhulst Show’. Op z’n nieuwe plaat met muzikale broeder Jelle Cleymans (36) zingt hij ook over de moeilijke periode die hij achter de rug heeft.

3 mei