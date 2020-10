David uit ‘Boer zkt Vrouw’ kiest voor Sarah, maar vooral om praktische redenen: “Ik heb nog geen diepere gevoelens voor haar”

TV Ondanks ‘favorietje’ Hanne: An-Sofie uit ‘Boer zkt Vrouw’ blijft voor Frits strijden

25 oktober Dat boer Frits (23) al vanaf het prille begin een boon heeft voor Hanne is géén geheim. Hij noemde haar zelfs zijn favorietje. Maar nadat de kippenkweker Lise naar huis stuurde, klikt het ook steeds beter met An-Sofie (23). “Ik had me evengoed het derde wiel aan de wagen kunnen voelen, maar Frits gaf me oprechte aandacht”, zegt An-Sofie uit ‘Boer zkt Vrouw’ nu in TV Familie. “En ja, ik wil voor hem strijden. Tot het bittere einde. Misschien kan het tij nog keren, hé!”