David Cantens praat voor het eerst over zijn vertrek bij ‘Familie’: “Geen zin meer om hele dagen pistolets te staan smeren”

TVJonas, het personage dat David Cantens (40) drie jaar lang in ‘Familie’ vertolkte, verdween dit seizoen op spectaculaire manier uit de soap. Hij laste nadien bewust een lange stilte in: “Ik had gewoon even geen zin om het over die periode te hebben”, zegt hij eerlijk. Maar nu heeft David zijn vertrek bij de vtm-soap een plaats gegeven en wil hij erover praten: “Tijdens mijn laatste scène was ik helemaal alleen op de set.”

David Cantens: “Toen ik in 2017 bij ‘Familie’ begon, was dat eigenlijk maar een opdracht voor een half jaar. Langer zou Jonas niet meedraaien. Maar geleidelijk aan werd het één van de hoofdpersonages. En ik vond dat helemaal niet erg. Ik amuseerde me, ik belandde in een nieuwe flow - ik had nog nooit voor zo’n langlopende reeks gewerkt - en ik dacht dat ik met Jonas wel het één en ander zou teweeg kunnen brengen: een ex-gedetineerde die terug zijn weg zoekt in de maatschappij, geef toe, daar kan je als acteur wel wat mee.”

“Ik had me wel snel voorgenomen dat ik dit niet langer dan drie jaar zou doen”, gaat Cantens verder. “Ik wilde niet vastgepind worden op één personage of één project. Dat vind ik juist het fantastische aan acteur zijn; om telkens weer een nieuw verhaal te kunnen vertellen in een andere rol. En die termijn die ik er voor mezelf had opgeplakt, bleek net de juiste termijn te zijn. Op een gegeven moment was het verhaal van Jonas echt uitverteld. Op den duur was ik nog gewoon een garçon in een café die alleen nog maar pistolets stond te smeren naast Jan Van den Bossche. En om nu hele dagen pistolets te staan smeren in de Jan en Alleman, daar ben ik geen professioneel acteur voor geworden.” (lacht)

Dus gaf je aan dat je wou stoppen.

“Inderdaad. Ongeveer rond dezelfde periode verlieten ook Jasmijn Van Hoof, Jits Van Belle en Erika Van Tielen de serie. Als ik heel eerlijk ben, wou ik eigenlijk al eerder vertrekken, maar toen brak corona uit. Ik heb op dat moment gewoon gekozen om te kunnen blijven acteren. Als acteur kon je in die periode nergens terecht, alle theaters waren gesloten, maar bij ‘Familie’ kon ik tenminste mijn vak nog uitoefenen. Zonder corona had ik het schip misschien al eerder verlaten. Maar mijn vertrek verliep desondanks heel abrupt. Eind april had ik mijn laatste scène, een scène waarbij ik helemaal alleen op de set was. Ik heb dus van niemand afscheid kunnen nemen”, zegt Cantens.

“’s Avonds heb ik nog een berichtje gekregen van Roel (Vanderstukken, nvdr) maar verder heb ik sindsdien niemand meer gehoord. Ik ben altijd gewend geweest om in producties te staan waarin kameraadschap hoog stond aangeschreven, dat je letterlijk wat familie bent voor elkaar. Dat miste ik hier wel. Anderzijds snap ik dat ook wel. ‘Familie’ is een machine die al dertig jaar aan een hoog tempo draait, een trein die voortdendert. En eens je erop zit, moet je gewoon mee.”

Dus het afscheid deed, ook al was het eigenlijk je eigen beslissing, toch pijn.

“Pijn is een groot woord. Het heeft me wel ’n beetje een ‘steek’ gegeven. Wat me raakte was het feit dat de aanvankelijke beloftes, mooie verhaallijnen, uiteindelijk niet echt ingevuld werden. Ze wilden van Jonas absoluut geen crimineel maken, maar na enkele weken deed hij eigenlijk niets anders dan met iedereen ruzie maken. (lacht) Ik kan er nu wel om lachen maar eigenlijk speel je in zo’n soap gewoon de uitgeschreven verhaallijnen, maar dat geeft je al eens het gevoel in een ‘koekskesfabriek’ te werken.”

Volledig scherm Roel Vanderstukken en David Cantens op de set van 'Familie'. © RV

Maar in zo’n reeks, met heel veel hoofdpersonages, kan niet iedereen evenveel aan bod komen, toch?

“Dat is waar. En dat begrijp ik. Op dat vlak heb ik ook niets te klagen want Jonas kwam een tijdlang wél nadrukkelijk aan bod en in beeld. Uiteindelijk zou zo’n reeks veel meer kunnen bijbrengen en bijdragen in de maatschappij. Verhalen met een boodschap brengen! Mensen inspireren, moeilijke thema’s bespreekbaar maken. Ik heb dat ook meermaals uitgesproken: moeten we geen verhalen met een boodschap brengen, en dan vooral een positieve boodschap? (haalt de schouders op) Misschien werd me dat niet altijd in dank afgenomen.”

De ambetante kleine van de klas …

(lacht hardop) “Zo zou je het kunnen stellen. Goed, ik kan alleen maar signaleren. Verder heb ik daar geen controle over. Op een gegeven moment moet je loslaten en dat heb ik ook gedaan. Toen ik vertrok, werd ik gelukkig ook overvallen door een ongelooflijk vrijheidsgevoel. Ik zag ineens weer heel veel kansen. Sindsdien doe ik weer allemaal dingen die ik graag doe, dingen die ik met heel mijn hart doe. Die routine van ’s ochtends in de file te gaan staan, opgefokt op het werk toe te komen, twaalf scènes draaien en dezelfde weg weer naar huis af te leggen, met dezelfde fileproblemen, mis ik helemaal niet. Dat gaf me op een bepaald moment toch het gevoel een soort van ambtenaar te zijn. Uiteindelijk kan ik vandaag alleen maar constateren dat ik al bij al heel positief uit heel die toestand ben gekomen. Ik heb weer lucht.” (zucht)

Het vertrek van vier gerenommeerde, professionele acteurs: misschien was het ook een budgettaire kwestie?

“Dat we te duur waren? (trekt een grimas) Dat kan. Wie weet? Dat is nog maar eens het bewijs dat iedereen, in om het even welke sector, vervangbaar is. Wat ik wel jammer vind, is dat men bij ‘Familie’ de kans heeft laten schieten om alles eens te evalueren. Corona was de ideale gelegenheid daarvoor; leg de boel wat langer plat en bevraag iedereen die er werkt: zijn we nog wel goed bezig? Moeten we geen andere kant opgaan? Op een objectieve manier naar ‘het product’ kijken. Maar nogmaals: zaken waar je geen controle over hebt, kan je beter loslaten.”

Kijk je zelf nog veel televisie?

“Neen, ik heb nog niet zo heel lang geleden mijn Telenet-decoder buiten gegooid en dat is de beste beslissing die ik de laatste tijd heb genomen.” (glimlacht)

Rond de tijd van je vertrek bij ‘Familie’ eindigde ook je relatie met Jasmijn Van Hoof, de actrice die Stefanie speelde.

(knikt) “Hoewel we nooit aan de buitenwereld hadden verteld dat we in het echte leven een koppel waren, werd dat plots groot nieuws. (grijnst) Maar het is waar, ja. Nou ja, niet rond diezelfde periode, Jasmijn en ik gingen enkele maanden eerder al uit elkaar. Zij heeft bij haar vertrek uit ‘Familie’ in jullie blad iets verteld over de reden van de breuk, dat we verschillende verwachtingen hadden in het leven, en dat is waar. Meer wil ik daar ook niet over vertellen. Jasmijn en ik hebben dat zo afgesproken. Maar ik kan je wel vertellen dat ik sindsdien alleen ben. Echt alleen. Voorlopig even geen relatie meer, en ook daar ben ik echt positief uitgekomen. Ik word goed omringd door familie en vrienden, maar het doet deugd om even alleen te zijn. Ik heb heel veel rust genomen om alles te kaderen.”

Volledig scherm Jasmijn Van Hoof (Stefanie) & David Cantens (Jonas) © VTM

En nu?

“Ik sta momenteel nog even in de musical ‘The Bodyguard’ en ik voel me daar uitstekend. Ik ben er in een heel warme, talentvolle en diverse groep beland. Heel sterke acteurs, zangers en dansers met een passie. Dat ik avond na avond de mensen zie opstaan en applaudisseren omdat we ze een fijne avond hebben bezorgd, dat is een zéér fijne gewaarwording na corona. Ik ben heel dankbaar dat ik dit mag doen. Volgend jaar komen er dan enkele nieuwe dingen en grotere rollen op mijn pad, zoals de musical over Judy Garland bij Music Hall. Daarin speel ik een grote rol naast Els De Schepper en Peter Thyssen. Met Roel Vanderstukken heb ik verder ook theaterplannen. We zijn die nu concreet aan het uitwerken.”

“Ik wil bovendien meer met muziek bezig zijn, misschien een nieuwe plaat uitbrengen en ik ga ook in een productie over Toots Thielemans spelen. Mijn dagen zijn goed gevuld. Ik heb weer de drive en de goesting om nieuwe dingen te doen. En ik heb dat gemist, dat voel ik. Vanaf het moment dat je als acteur het gevoel hebt dat je vastroest in routine, kan je beter stoppen. Dat gevoel heb ik gelukkig niet meer …”

En je hebt geen gezin, geen kinderen, dus de financiële zekerheid die een reeks als ‘Familie’ biedt, is geen prioriteit?

“Absoluut niet. Ik zal altijd mijn creativiteit op de eerste plaats zetten. Ik heb ook niet veel nodig om te leven. Maar andere mensen maken andere keuzes, en dat respecteer ik. (pauzeert even) Weet je dat ik mezelf en mijn vak in vraag heb gesteld? Ik vroeg me af of ik dit nog wel moest doen.”

Meen je dat?

“Toch wel. Jezelf af en toe in vraag stellen, daar is niks mis mee. En ja, ik ben in de wieg gelegd voor dit vak, acteren is wat ik het liefste doe, maar ik zie me gerust ook ooit nog wel iets anders te doen. Veel collega’s hebben dat trouwens tijdens corona moeten doen. Ik voel me niet te goed om ooit een ‘normale’ job te gaan doen, maar nu merk ik, dankzij ‘The Bodyguard’, toch weer dat ik wel héél graag acteer. Ik ga voortaan gewoon mijn hart volgen, echt waar. Ik heb gemerkt dat ‘Familie’ onbewust een heel grote druk op mijn leven en carrière heeft gelegd: het bekend zijn, het constant aangesproken worden en op den duur vereenzelvigd worden met je personage … Het is heftig geweest.”

Maar je hebt weer ademruimte.

“En goesting om nieuwe dingen te doen. Ik ga eind dit jaar beginnen aan een cursus shiatsu, de oosterse lichaamstherapie. Ik heb vijf jaar geleden shiatsu leren kennen en ik vind dat enorm helend. Zowel lichamelijk als mentaal en ik wil dat doorgeven aan andere mensen.”

Mooi.

“Ik acteer al twintig jaar en dit is dan eens iets anders. Shiatsu komt enorm op. De behoefte aan verdieping, lichaamsgericht werken is onder andere door corona enorm gegroeid. Een goede zaak vind ik. Het is echt iets waar je beter van wordt, en daar hebben we allemaal nood aan. Ook ik.”

Het is je gegund.

“Nogmaals: ik ben hier eigenlijk op een heel positieve manier uit gekomen. Hoewel ik me het afscheid enigszins anders had voorgesteld, ik geef dat toe. Maar mijn vertrek bij ‘Familie’ kwam echt op het gepaste moment.”

