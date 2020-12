Datingadvies van Lotte Vanwezemael en een kookshow met Nora Gharib: dit waren de leukste momenten uit ‘Ze Zeggen Dat’

Seksuologe Lotte Vanwezemael geeft Ophélie datingadvies. Zij gaat met tien mannen daten en wil weten wat het beste werkt: hard to get of easy to get. En hoe doe je dat nu juist? “Het beste is om die groep gewoon in twee op te delen", legt Lotte uit. “Bij vijf van die mannen ga je hard to get spelen, bij vijf van die mannen easy to get." Wie easy to get wil spelen, moet volgens Lotte geïnteresseerd naar voren leunen, aan z'n haar komen en een beetje flirten. “En hard to get is op je telefoon zitten, eens wegkijken of zeggen: ‘Oh, sorry, wat zei je juist?’” Al is er wel een belangrijke tip: “Niet te arrogant zijn. Veel mensen verwarren hard to get met arrogantie, maar als je het te hard gaat spelen, dan gaat de andere sneller afhaken."