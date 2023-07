“Dat lieflijke tafereel mag wel geschrapt worden": dramatische seizoensfinale heeft grote gevolgen voor begingeneriek ‘Familie’

TV Marc (61) uit ‘B&B zoekt lief’ is opnieuw vrijgezel: “Ik heb beslist er een punt achter te zetten”

Vorige zomer was in ‘B&B zoekt lief’ te zien hoe de 61-jarige Marc Brans z’n hart verloor aan de goedlachse Lisette (60). Hoewel de romantiek toen hoogtij vierde, zijn de twee een jaar later niet langer een koppel. In dit interview vertelt de B&B-uitbater waarom het is misgelopen en hoe hij de toekomst ziet. “Ik heb m’n lessen getrokken uit het programma.”