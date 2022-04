“Dat is wel héél kort”: Nuria uit 'Blind getrouwd' barst in tranen uit bij de kapper

TV Ongezien in ‘De Mol’: saboteur stapt zelf uit de wedstrijd

Het is een regel die in steen gegrift staat in ‘De Mol’: de saboteur van dienst blijft tot de finale in de wedstrijd zitten. Behalve dit jaar, want in een ongeziene wending gooide de mol van het jubileumseizoen de handdoek in de ring.

11 april