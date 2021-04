“Dat is duidelijk een delirium”: man is helemaal van de wereld in ‘Flikken BXL'

Showbizz VTM heeft rechten van Zuid-Koreaanse spelshow ‘I Can See Your Voice’ verworven

31 maart ‘The Masked Singer’ was met meer dan twee miljoen kijkers een gigantisch succes en met een beetje geluk krijgen we binnenkort een gelijkaardig programma te zien op televisie. Zo schrijft Het Nieuwsblad dat ze bij VTM de Zuid-Koreaanse markt volop aan het verkennen zijn en daar zouden ze hun oog laten vallen hebben op ‘I Can See Your Voice’, een wedstrijd waarin een panel moet bepalen wie wel talent heeft en wie absoluut niet kan zingen.