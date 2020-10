Dappere dames veroveren het kleine scherm: dit zie je op de streamingzenders in november

TVNu er blijkbaar langzamerhand een nieuwe lockdown aankomt en de bioscopen jammer genoeg weer moeten sluiten, is het maar goed dat we thuis heel wat kijkvoer ter beschikking hebben. Op het programma: heel wat vrouwelijk geweld, met de intrede van Diana in ‘The Crown’, het Oscarwinnende ‘Little Women’, Noelle die kerstmis wil redden én zelfs een glimp van Miss Piggy. Deze toppers zie je in november op Netflix, Disney+ en Streamz.

NETFLIX

‘The Crown’, seizoen 4 - vanaf 15 november

Volledig scherm Diana duikt op in ‘The Crown’. © BSRagency BACKGRID

‘The Crown’ vertelt het verhaal van het decennialange bewind van koningin Elizabeth II terwijl ze worstelt met het vinden van de juiste balans tussen haar privé- en openbare leven. De serie richt zich vooral op de persoonlijke intriges, romances en politieke rivaliteit die afspelen achter de schermen van de belangrijke gebeurtenissen die de tweede helft van de 20e eeuw verder vormden. Het vierde seizoen speelt zich af aan het einde van de jaren ‘70. Koningin Elizabeth (Olivia Colman) en haar familie zijn druk bezig met het veiligstellen van de troon door een geschikte bruid te vinden voor de nog ongehuwde prins Charles (Josh O’Connor).

De natie begint daarbij de eerste gevolgen te voelen van het beleid dat door premier Margaret Thatcher (Gillian Anderson) is ingevoerd. De ingezette koers van de eerste vrouwelijke Britse premier lijkt vooral verdeeldheid te zaaien en ondertussen lopen de spanningen tussen haar en de Koningin hoog op. Dit wordt alleen maar erger wanneer Thatcher besluit het land de Falklandoorlog in te leiden. Dit zorgt op zijn beurt weer voor conflicten binnen het Gemenebest.

En terwijl Charles’ liefdesverhaal met een jonge Lady Diana Spencer (Emma Corrin) het broodnodige sprookje is om het Britse volk te verenigen, wordt de Koninklijke familie achter gesloten deuren steeds meer verdeeld.

‘Paranormal’ - vanaf 5 november

Volledig scherm Paranormal © Netflix

Voor wie Halloween eigenlijk nog lang niet beu is, is er de nieuwe horrorserie ‘Paranormal’. Een bloeddeskundige die totaal niet geloof in het paranormale, komt tijdens een onderzoek oog in oog te staan met een spook uit zijn verleden.

The Spongebob Movie: Sponge on the Run - vanaf 5 november

Volledig scherm The Spongebob Movie: Sponge on the Run © Netflix

Wanneer zijn favoriete huisdier Gary gekidnapt wordt, gaat Spongebod samen met zijn beste vriend Patrick op zoek. De tocht brengt hen ver weg van het vertrouwde Bikinibroek en uiteraard liggen er heel wat gevaren op de loer.

‘The Princess Switch: Switched Again’ - vanaf 19 november

Volledig scherm The Princess Switch: Switched Again © Netflix

Geen Netflix-kerst zonder Vanessa Hudgens. Net zoals in 2018 besluiten een doodgewoon meisje en een prinses - die er toevallig exact hetzelfde uitzien - om een tijdje van leven te wisselen. Uiteraard verloopt dat, ook de tweede keer, niet zoals gepland.

Hertogin Margaret komt onverwacht op de troon van Montenaro terecht, terwijl ze door een moeilijke periode gaat met haar vriend Kevin. Haar dubbelganger, Prinses Stacy van Belgravia, doet er alles aan om de twee geliefden weer bij elkaar te brengen. Maar door de plotselinge verschijning van een knap lid van de Koninklijke familie, die het hart van Margaret koste wat kost wil stelen, wordt dat nog moeilijker. Het onverwachte bezoek van Margarets feestende nichtje (een derde look-alike die haar eigen ambities heeft) gooit nog meer roet in het eten. Tel dit alles bij elkaar op en je hebt het recept voor driedubbele kerstproblemen.

‘Jingle Jangle: a Christmas Journey’ - vanaf 13 november

Volledig scherm Jingle Jangle: a Christmas Journey © Netflix

Een Netflix-original waarin speelgoedmaker Jeronicus Jangle op het punt staat zijn hebben en houden te verliezen. Nét wanneer hij denkt dat hij een manier heeft gevonden om aan zijn schulden te ontsnappen, steelt zijn leerling zijn belangrijkste uitvinding. Gelukkig is er nog zijn kleindochter, Journey, die de dief niet zomaar zal laten ontsnappen.

In de film zien we onder andere zanger Ricky Martin aan het werk, en ook de soundtrack mag er zijn, met liedjes van John Legend en David Nathan.

DISNEY+

‘Muppets Now’ - vanaf 4 november

Volledig scherm The Muppets © Disney+

“Muppets Now” is de eerste unscripted serie en de eerste originele serie van ‘The Muppets Studio’ voor Disney+. In het zesdelige seizoen haast Scooter zich om zijn deadline te halen om de gloednieuwe Muppet-serie te uploaden voor streaming. Hij zal zich een weg moeten banen door alle obstakels, afleidingen en complicaties die de rest van de Muppet-bende met zich mee brengt.

‘Noelle’ - vanaf 27 november

Volledig scherm Noelle © Disney+

In de kerstkomedie ‘Noelle’ is de dochter van Kris Kringle volop in de kerstsfeer. Maar dit jaar zou ze graag iets ‘belangrijks’ willen doen zoals haar geliefde broer Nick, die deze Kerst het roer overneemt voor haar vader. Wanneer Nick op het punt staat als een peperkoekje te verkruimelen onder alle druk, stelt Noelle aan hem voor om een pauze te nemen en er even tussenuit te gaan ... Maar wanneer hij niet terugkeert, moet Noelle haar broer vinden en hem op tijd terugbrengen om Kerstmis te redden.

‘Onward’ - vanaf 6 november

Volledig scherm Onward © Disney+

In een moderne fantasiewereld trekken twee elfenbroers, de tieners Ian en Barley, op een buitengewone queeste om te achterhalen of er nog een beetje magie over is in de wereld.

‘The Greatest Showman’ - vanaf 20 november

Volledig scherm The Greatest Showman © RV

Step right up... en betreed de magische verbeelding van een man die erop uit is om te onthullen dat het leven zelf de meest opwindende show van allemaal kan zijn. Geïnspireerd op de legende en ambities van Amerika’s eerste popcultuur impresario, P.T. Barnum, komt een inspirerend van armoe naar rijkdom verhaal over een onbezonnen dromer die uit het niets opstond om te bewijzen dat alles wat je maar kunt bedenken mogelijk is en dat iedereen, hoe onzichtbaar ook, een verbazingwekkend verhaal heeft te vertellen dat een spektakel van wereldklasse waardig is.

STREAMZ

‘I Hate Suzie’ - vanaf 1 november

Volledig scherm I Hate Suzie © Streamz

Voormalig kindsterretje speelt voormalig kindsterretje. Billie Piper ken je misschien nog als tienersensatie die eind jaren 90 de charts domineerde. Daarna scoorde ze opgemerkte rollen in ‘Secret Diary of a Call Girl’, ‘Doctor Who’, ‘Penny Dreadfull’. In ‘I Hate Suzie’ lijkt de achtergrond van Pipers personage, Suzie Pickles, haast een kopie van haar eigen leven. Alleen krijgt dat meteen een nachtmerrie-achtige wending. Haar gsm wordt gestolen en laat daar nu net een aantal naaktbeelden opstaan. ‘I Hate Suzie’ is een zwarte komedie over vriendschap onder vrouwen, de tol van bekendheid en de onmogelijkheid van privacy. Het levert waarschijnlijk een van de beste series van het jaar op.

‘His Dark Materials’, seizoen 2 - vanaf 17 november

Volledig scherm His Dark Materials © BBC/© Bad Wolf/HBO

‘His Dark Materials’ is gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van Philip Pullman, waarin we in een alternatief universum kennis maken met de jonge Lyra Belacqua en haar ‘daemon’ Pan. In het tweede seizoen van baseert screenwriter Jack Thorne zich op het tweede boek van Pullman uit de trilogie: ‘The Subtle Knife’. Lyra zal verder onderzoek doen naar het geheimzinnige ‘dust’ samen met haar nieuwe compagnon Will Parry en haar vriend Lee Scoresby.

Dimitri Vegas & Like Mike - vanaf begin november

Volledig scherm Dimitri Vegas en Like Mile © Streamz

Dimitri Vegas & Like Mike zijn in enkele jaren tijd uitgegroeid tot het belangrijkste culturele exportproduct van ons land. De impact die de twee jongens uit Willebroek intussen hebben op de wereldwijde muziekscene is nauwelijks nog in woorden te vatten. Eric Goens (‘Het Huis’ en ‘Niveau 4’) volgde in deze docureeks het DJ duo een jaar lang wereldwijd, van Azië over Amerika tot het Midden-Oosten. Het lijkt een sprookje, en dat is het ook, maar tegelijk is het een zware beproeving: de wear & tear op het lichaam en de voortdurende uithuizigheid, ver weg van familie en vrienden.

STREAMZ+

‘A Beautiful Day in the Neighborhood’ - vanaf 1 november

Volledig scherm A Beautiful Day in the Neighborhood © /

El Sympatico van Hollywood. Tom Hanks is een instituut in de Verenigde Staten. Een van de beste acteurs van zijn generatie en geliefd door … tja, iedereen. Geen beter acteur dus om een andere supergeliefde Amerikaanse tv-persoonlijkheid te spelen: Mister Rogers. Een nobele onbekende in België, maar een megaster in de VS als presentator van een jarenlang lopend kinderprogramma. In de film krijgt hij een cynische journalist van Esquire (gespeeld door Matthew Rhys) over de vloer die een artikel over hem moet schrijven. Het leverde Hanks alvast een zesde Oscarnominatie voor Beste Acteur op.

‘Little Women’ - vanaf 11 november

Volledig scherm Little Women © rv

Must see van de maand: Greta Gerwig, Saoirse Ronan, Florence Pugh, Emma Watson, Laura Dern, Timothée Chalamet én Meryl Streep! Deze zoveelste verfilming van het wereldberoemde boek van Louisa May Alcott, over een stel vrijgevochten zussen met ambities, tovert 135 minuten lang een pareltje van een film op je scherm. Een kostuumdrama in zijn puurste vorm, bevolkt door de créme de la créme van jeuddig Hollywood, en bedolven onder de superlatieven én prijzen (7 Oscarnominaties, winnaar Oscar Beste Kostuums).

LEES OOK