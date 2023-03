Daphne Paelinck stapt na ‘Thuis’ ook echt in het huwelijksbootje: “Zoals mijn personage Christine het aanpakt, wil ik niet trouwen”

TV Axel Daeseleire en Barbara Sarafian spotten in ‘Eenmaal Andermaal' antieke dildo: “Ik word hier geil”

Axel Daeseleire neemt Barbara Sarafia in ‘Eenmaal Andermaal’ mee naar de rommelmarkt. Het eerste item dat ze spotten, is meteen de moeite: een antieke dildo uit 1930 - 1940. Al had Barbara het niet meteen door. “Ik dacht dat het een fluit was”, meent ze. Na grondig onderzoek van de twee is het duidelijk dat het wel degelijk een mannelijk geslachtsdeel is, gemaakt uit been. “It’s a boner”, lacht het duo. “Ik word hier geil”, klinkt het bij Barbara.