Daphne Paelinck acteert in ‘Thuis’ met haar eigen dochtertje

TV Dirk en Bob, de echtgenoot en zoon van ‘Big Bro­ther’-deelnemer Peter: “Blij dat hij terug thuis is, want ik kan amper koffie zetten”

Hij schreef zich in voor ‘Big Brother’ omdat hij zich volop verveelde tijdens de eerste lockdown, en tot zijn eigen verbazing werd de Hasseltse verkoper Peter (56) geselecteerd voor het tweede seizoen. 44 dagen hield hij het uit in ‘de moeder aller realityshows’, afgelopen zaterdag werd hij naar huis gestemd. Echtgenoot Dirk en zoon Bob zijn blij dat hij weer thuis is, al hadden ze hem - uiteraard - de overwinning gegund. “Papa maakt graag mopjes. Helaas vallen die niet altijd in goede aarde”, aldus Bob. “Hij is wél altijd zichzelf gebleven”, vult Dirk aan. “Peter hoeft hier geen carrière als influencer of TikTok-ster uit te slepen, in tegenstellingen tot de jongere deelnemers.”

20 februari