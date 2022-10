Dany Verstraeten blikt terug op ‘Zillion’-reportage: “Het waren pornoshows waar je nu nog rode oortjes van krijgt”

TVVanavond gaat in Antwerpen de film ‘Zillion’ in première, over de gelijknamige beruchtste discotheek van het land. Seks, drugs en decadente feestjes: het zal allemaal te zien zijn in de film. Maar 21 jaar geleden bracht Telefacts de echte waarheid aan het licht over de legendarische danstempel. In ‘De Keuze van Dany’ blikt nieuwsicoon Dany Verstraeten terug op die spraakmakende reportage.

Pornoshows

De reportage geeft een inkijk in de vermaarde ‘Zundays’ van de Antwerpse discotheek Zillion. ‘Zundays’, met de ‘z’ van ‘zonder onderbroek’, zoals uitbater Frank Verstraeten die events destijds noemde.Op die avonden maakten ingehuurde pornoacteurs de dienst uit op de dansvloer. Voor fikse bedragen en op een achtergrond van dreunende dancebeats stelden ze de kunsten tentoon op kleine podia die ze anders voor de camera uitvoerden. “De avonden waren decadenter dan decadent, het waren seks- en pornoshows waar je ook nu nog rode oortjes van krijgt”, vertelt Dany. “Niets werd aan de verbeelding overgelaten. Maar de shows waren door openbare zedenschennis ook illegaal, zeker omdat er ook minderjarigen de discotheken bezochten.”

Maar de meest uitzonderlijke reportage was toch een andere, vindt Verstraeten. “In 1994 trok collega Peter Van Camp naar Los Angeles voor een bezoek aan de in onmin geraakte prinses Marie-Christine, dochter van koning Leopold III en zijn tweede vrouw Lilian Baels. Ze had het over haar aartsmoeilijke verhouding met het koningshuis, haar moeder en de ruzies die ze met hen had. Ze vertelde ook het slachtoffer te zijn van verkrachting. Een getuigenis die voor een schokgolf door ons land zorgde, het is met 1,7 miljoen kijkers tot op heden ook de best bekeken ‘Telefacts’-uitzending’.”

Nieuwsmicrobe

‘Telefacts’ - naast de Engelse verwijzing naar ‘televisie’ en ‘feiten’ ook een woordspeling met het destijds moderne communicatiemiddel, de ‘telefax’ - werd groot met Verstraeten als presentator. Tussen 1991 en 2006 leidde de vader van twee bijna alle uitzendingen in. “Ik was 35 toen ik er destijds aan begon”, blikt Verstraeten terug. “Jong, gedreven en dag en nacht in de weer voor de job. Ik viel destijds in voor presentator Daniël Buyle, maar die tijdelijke job werd er uiteindelijk een van vijftien jaar (lachje). Het was een fijne afwisseling met de snelle hectische wereld van het ‘VTM Nieuws’ dat in die tijd van niets uit de grond moest worden gestampt.”

Daar is Verstraeten nu al 33 jaar onafgebroken aan de slag. Ook twee jaar na zijn pensioengerechtigde leeftijd is Verstraeten nog elke zondagmiddag anker. “Ik ben blij dat dat nog steeds kan, want die nieuwsmicrobe kan ik niet loslaten. Familiefeesten op zondag mis ik dan wel geregeld, die tijd met het gezin haal ik nadien ruimschoots in.” Van stoppen is geen sprake, bewijst nu ook zijn debuut in de onlinereeks. “Toch bijzonder dat mijn grijze haren zo nog de weg naar een nieuw, jong onlinepubliek vinden”, glimlacht Dany. “We hopen dat de jonge generatie door de reeks iets kan opsteken over het nieuws van vroeger.”

