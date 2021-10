Danscoach Tommy geeft al geheimen prijs over het bootcamp ‘K2 zoekt K3’: "Niet iedereen overleeft bootcamp”

TV Na jarenlang aandringen gaat ze overstag: Wendy Van Wanten is dé verrassing in 'Het huis’

7:09 Zijn gastenlijstje voor het zevende seizoen van ‘Het huis’ oogde al mooi, maar met enkel Ingeborg was de vrouwelijke inbreng in de docureeks op Eén bijzonder mager. Daar wist reportagemaker Eric Goens echter nog verandering in te brengen, want ter elfder ure wist hij voormalig model en zangeres Wendy Van Wanten (61) te strikken.