Danscoach Tommy geeft al geheimen prijs over het bootcamp ‘K2 zoekt K3’: “Er is nog veel werk aan”

TV Radja Nainggolan in laatste 'Cooke en Verhulst’

14 oktober Gert en James presenteren vanavond de laatste aflevering van hun ‘Cooke & Verhulst Show’op Play4. Aan tafel zitten vaste gast Erik Van Looy (59), die vanaf maandag opnieuw in ‘De slimste mens ter wereld’ te zien is, en de spraakmakende YouTuber Acid (22), die straks zijn kans waagt in de quiz. Ook van de partij is Antwerp-middenvelder Radja Naingolan (33).