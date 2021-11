Danny Timmermans is nieuwe slechterik in ‘Thuis’: “Een sympathieke ‘bad guy’ die over lijken gaat”

TVNa de exit van seriemoordenaar Jacques, zat ‘Thuis’ een tijd zonder slechterik. Daar komt deze avond verandering in met de komst van Chris, een zakenman die de boel graag oppookt. Bijna 20 jaar na zijn debuut aan de zijde van Bart De Pauw in ‘Buiten de zone’ en zijn doorbraak in de jeugdserie ‘W817’, heeft Danny Timmermans (53) zo eindelijk een nieuwe, vaste rol beet.

De acteur beleeft een druk eindejaar, want deze week gaat ook de langverwachte bioscoopfilm ‘W817: 8eraf!’ in première. Dat is een late uitloper van de gelijknamige jeugdserie, waardoor Timmermans destijds bekend werd. Hij leerde er ook zijn vrouw, Machteld Timmermans, kennen. Zij is vooral bekend als mevrouw Boma in ‘F.C. De Kampioenen’ en is de mama van Gloria Monserez. Twee weken geleden was Danny al eens in een flits in ‘Thuis’ te zien. Vandaag duikt hij opnieuw in Bar Madam op, maar deze keer als blijvertje.

Meteen enthousiast

“Toen ik deze rol kreeg aangeboden, was ik meteen enthousiast, omdat ik een heel seizoen zal mogen meedraaien”, zegt de acteur. “Dat is veel langer dan mijn gastrol in ‘Familie’ twee jaar geleden, toen ik amper de tijd kreeg om een karakter neer te zetten. Ook het karakter van mijn personage Chris zag ik helemaal zitten. Dat is herkenbaar en ligt me helemaal. Ik snap ook waarom men aan mij dacht voor deze rol. Voor wie Chris niet persoonlijk kent, lijkt hij echt een toffe gast. Sympathiek en luchtig. Maar ik speel wel degelijk een slechterik. Een sympathieke bad guy. Iemand die heel vriendelijk is, maar die je best niet tegen zijn kar rijdt, want dan is het ambras. En dan kan Chris heel gemeen reageren en gaat hij over lijken. Harry, die wordt gespeeld door Stan Van Samang, zal dat ook snel ondervinden. Voor het donkere kantje van Chris heb ik wel diep in mezelf moeten graven.”

Volledig scherm © © VRT

Spannend

“Ondanks mijn meer dan 20 jaar acteerervaring, vond ik mijn eerste opnamedag bij ‘Thuis’ vooral heel spannend. Op voorhand had ik online wel kennisgemaakt met de collega’s, maar het blijft toch altijd afwachten hoe die contacten in real life verlopen. Op de set viel mij vooral de aangename sfeer op. Er moet snel gewerkt worden, maar het gaat er nooit hectisch aan toe. Ik herkende ook veel crewleden van vroegere series en Kadèr Gürbüz, die ook in ‘W817’ meespeelde. Ja, ik ga mij hier heel erg thuis voelen.” (HL)

‘Thuis’ is om 20.10 uur te zien op Eén.

