Danny neemt half jaar na amputatie deel aan ‘Ex On The Beach’: “De revalidatie was geen pretje”

Je zou het niet meteen denken, maar ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ speelt al enkele seizoenen een voortrekkersrol in realityland. Zo brachten ze met de Gentse Jamecia in seizoen drie voor het eerst iemand met de spierziekte MS in beeld. Vorig jaar zorgde de MTV-reeks dan weer voor een primeur door met Levi, Lakeisha en haar vriendin Celeste voor het eerst een biseksueel (ex-)koppel op de buis te brengen. En nu is er dus Danny. Een 23-jarige Nederlander die een half jaar geleden z’n linkerbeen verloor na een motorongeval.