Danira neemt afscheid van ‘Vandaag’: “Ik had nog zo gezegd dat ik niet zou huilen”

De laatste aflevering van ‘Vandaag’ zit erop. Danira bedankt dan ook al haar gasten, haar redactie en crew voor de ongelofelijk fijne tijd samen. “Dit was de allerlaatste ‘Vandaag’. 111 afleveringen, 582 boeiende gasten. Het was een heerlijk intense rit", besluit Danira, die zichtbaar ontroerd is. “Ik ben zo dankbaar. Ik ben zo goed omringd door een fantastische redactie die ik allemaal, stuk voor stuk, ongelofelijk hard zal missen. En ik had hier in de studio de beste crew die ik mij kon wensen. De mannen en vrouwen van het licht, van de klank, achter de camera’s, de mensen in de regiekar, iedereen achter de schermen: duizendmaal dank voor jullie enthousiasme en energie. Sorry voor mijn ‘gebleit’. En dan vooral: een ongelofelijk grote dank u voor u, beste kijker. Want zonder kijkers is een programma niets waard. Duizendmaal dank om te kijken, bedankt voor alle lieve berichten en warme steun. Jullie hebben geen idee hoeveel plezier mij dat doet. Ik wens jullie nog een mooie avond en heel veel moed en succes in deze bizarre periode en hopelijk zien we elkaar snel terug.”