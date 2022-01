Danira Boukhriss wordt gastvrouw van 'De repair shop' op Eén

TV RECENSIE. ‘The Gilded Age’: “Een drama waarin de kostuums meer tot de verbeel­ding spreken dan de personages”

Tien jaar nadat Julian Fellowes tv-geschiedenis schreef met ’Downton Abbey’ heeft de 72-jarige baron nu een nieuw kostuumdrama bij elkaar gepend waarin macht, status en gossip centrale thema’s zijn. ‘The Gilded Age’ op Streamz, met de jongste dochter van Meryl Streep in de hoofdrol, transporteert ons naar de hoogste rangen van New York in de jaren 1880. Of dit verhaal meer dan ‘Downton Abbey steekt de grote plas over’ kan worden? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

26 januari