Danira Boukhriss Terkessidis heeft ooit gekust met de echtgenote van Kobe Ilsen: “Het was sterker dan mezelf”

TV “Oh nee, er komt een twist aan”: de finale lonkt in ‘LEGO Masters’ met uitdagende nieuwe opdracht

De eindmeet is in zicht in het VTM-programma ‘LEGO Masters’. De overgebleven kandidaten zullen tijdens de halve finale eerst nog alles op alles moeten zetten om een felbegeerd finaleticketje te bemachtigen. Maar de presentatoren komen al snel roet in het eten strooien... “Jullie dachten ‘dit wordt een makkie’, maar er komt een twist”, begint Andy. “In het volgende uur gaan jullie aan de helft van jullie eerste dier, een ander dier bouwen”, legt Jamai uit. Welke duo’s stoten door naar de finale?

21 oktober