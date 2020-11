Danira Boukhriss blikt terug op haar meest memorabele gesprekken in ‘Vandaag’: "Zalige vibe met Jan, hilarische chaos met Kama"

TV We spreken 'Emily in Paris' allemaal verkeerd uit

13 november Tip van Netflix op ‘Twitter’: we spreken de titel van hun beruchte reeks ‘Emily in Paris’ blijkbaar allemaal verkeerd uit. “Een kleine herinnering: ‘Emily in Paris’ moet uitgesproken worden op z’n Frans, dus ‘Emily’ en ‘Paris’ rijmen”, klinkt het, tot grote verbazing van het internet.