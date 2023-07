Daniel Radcliffe duidelijk over nieuwe ‘Harry Potter’-serie: “De fakkel wordt doorgegeven”

Het is officieel: er is een nieuwe serie in de maak gebaseerd op de zeven ‘Harry Potter’-boeken van auteur J.K. Rowling. Het nieuws werd door de Amerikaanse filmstudio zélf bekendgemaakt in april 2023. Hoewel er over de serie verder nog bitter weinig bekend is, is het wel alvast zeker dat elk seizoen van de reeks één boek uit de reeks zal beslaan én dat er een volledig nieuwe cast geïntroduceerd zal worden.