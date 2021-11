‘Dancing With The Stars’ van start op 4 december, inclusief twee specials tijdens de feestdagen

Op Kerstdag en op Nieuwjaar mogen de kandidaten van het nieuwe seizoen aanschuiven aan de kerstdis thuis, want dan gaan we in twee bijzondere afleveringen op zoek naar de danskampioen van de feestdagen. In ‘Dancing With The Stars: Merry Christmas’ en ‘Dancing With The Stars Happy New Year’ nodigt men 6 sterren van de voorbije 2 seizoenen uit op de dansvloer. Julie Vermeire, Kat Kerkhofs en Leen Dendievel zorgen voor het vrouwelijke vuurwerk en aan mannelijke zijde zijn dat James Cooke, Jani Kazaltzis en Ian Thomas. Eén van hen mag zich op Nieuwjaardag kronen tot de danskampioen van de feestdagen.