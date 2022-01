‘Dancing with the stars’-topfavoriete Nina Derwael: “Als m’n vriend zo close zou dansen met een andere vrouw... Ik zou ook moeten slikken”

TV“Oh my god, ja”, gilde Nina Derwael (21) toen ze de uitnodiging in haar mailbox vond. Deelnemen aan ‘Dancing With The Stars’ stond al een tijdje op haar bucketlist, ook al wist ze dat ze ervoor uit haar comfortzone moest treden. Nu de uitzending van zaterdagavond door een corona-uitbraak uitgesteld moet worden, kijkt de olympisch kampioene al uit naar volgende week. Vooraleer het zover is, vertelt ze in dit interview honderduit over haar competitiedrang en de relatie met haar danspartner en biecht ze een jeugdzonde op. “Snoepjes stelen, dat heeft ieder kind toch gedaan?”