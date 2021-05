Dan toch nog een huwelijk en een record in dit seizoen van ‘Thuis’: “Mét goedkeuring van Leah Thys”

showbizzEen paar dagen geleden vond ze het nog een belachelijk idee en was Leo veel te klein voor haar. Maar vrijdagavond zei Marianne alsnog ‘ja’ op het aanzoek van Leo in ‘Thuis’. Op die manier wordt er dit seizoen toch nog getrouwd én zorgt Marianne voor een nieuw record in de serie. Opvallend: actrice Leah Thys kwam zelf niet in beeld bij het aanzoek. Wij vroegen de productie naar een verklaring en doken meteen in de huwelijksarchieven van de Eén-soap. Welk record vestigt ze precies? En hoe zit het met de andere statistieken, zoals het kortste huwelijk?