Dan toch: Matt kiest voor het geld bij ‘Big Brother’

Een nieuwe week, een nieuw rondje verrassingen bij ‘Big Brother’. Iedere bewoner kreeg immers de optie om 15.000 euro in ontvangst te nemen, maar dan wel onmiddellijk het spel te verlaten. En Matt ging daar ook effectief op in...

“De finale is in zicht. Als ik je vraag hoe jij je kansen inschat om de finale te halen, wat zou je dan zeggen? Ik heb één keer 15.000 euro weg te geven uit de gezamenlijke pot, aan diegene die bereid is vandaag om mijn huis te verlaten.” Met die woorden liet ‘Big Brother’ weten dat voor een van de kandidaten de exit wel eens sneller, maar ook winstgevender zou kunnen zijn dan verwacht.

En dat valt bij de Nederlandse dj Matt Ardeo (21) niet in dovemansoren. Hoewel hij zichzelf inschat als een sterke speler, beseft hij dat de kans klein is dat hij over iets meer dan drie weken effectief de finale haalt. Wanneer Matt het voorstel van ‘Big Brother’ hoort, beslist hij - weliswaar aarzelend - om hier op in te gaan. Nadat de jongeman z’n beslissing kenbaar maakt, barst hij verrassend genoeg in tranen uit. “Ik wil heel graag blijven, maar weet je wat het is? Ik heb de nodige lessen hier al gehad, heb hier de mensen al leren kennen en ik zie gewoon dat sommigen veel sterker zijn dan ik op dit moment”, klinkt het. “Ik heb tot nu toe nog geen enkele proef gehaald hoe ik het wilde. En als het er dan toch op aankomt, dan offer ik mezelf op. Wel voor een heel mooi geldbedrag.”

Grote hints

Eerder vandaag was het de kijkers van de livestream ook al opgevallen dat Matt niet meer in beeld komt. Ook een post op zijn Instagramaccount liet vermoeden dat Matt er met het geld vandoor ging. Ondertussen weten we dus dat hij dat effectief gedaan heeft. “Het valt me wel zwaar dat ik dat geld van de gemeenschappelijke pot heb meegenomen”, klinkt het. “Maar ik heb dit gedaan omdat ik geen kans meer zag voor mezelf, tegenover de rest.”

Waarna Matt het huis moet verlaten, zonder afscheid te nemen van z’n medebewoners. Eenmaal de andere deelnemers beseffen dat hij weg is, kunnen de anderen dat amper geloven. Wij vinden dan weer dat hij dit slim gespeeld heeft. Well done!



