Dan toch goed raak tussen Jiri en Florence: "We willen twee kindjes”

TV STREAMING­TIP. ‘Causeway’: Jennifer Lawrence als getroe­bleer­de soldaat

Wat als... je plots gedwongen wordt om je hele leven om te gooien? Het is geen sketch in het legendarische VTM-programma, maar wel het uitgangspunt van AppleTV+-film ‘Causeway’. Eentje die kan teren op een ronkende naam in de cast, bovendien. Niemand minder dan actrice Jennifer Lawrence kruipt namelijk in de huid van de protagoniste.

14 november