Dan toch geen mysterieuze ziekte: Iris kondigt in ‘Familie’ aan dat ze zwanger is

TVDat er iets aan de hand is met Iris (Marianne Devriese) was voor fans van ‘Familie’ al langer duidelijk. Heel even dachten de kijkers dat haar personage ernstig ziek was, maar dat blijkt uiteindelijk niet het geval te zijn. In de aflevering van donderdag vertelde Iris aan haar lief Peter (Gunther Levi) dat ze in verwachting is.

Tijdens de voorbije afleveringen voelde Iris zich in ‘Familie’ erg flauw en was ze een aantal keer misselijk. Door haar symptomen werd er door fans alvast gespeculeerd dat ze zwanger is. Om te weten te komen wat er precies aan de hand was, ging Iris dan ook naar de dokter. Na haar bezoek kwam ze al huilend thuis, maar sprak ze met niemand over de resultaten van het bloedonderzoek.

Moment van de waarheid

In de aflevering van donderdag was het moment van de waarheid eindelijk aangebroken en vertelde Iris aan Peter wat er precies op haar lever lag. Om een of andere mysterieuze ziekte gaat het niet, want Iris blijkt wel degelijk in verwachting te zijn. “Ik heb u nog niet alles verteld over de resultaten van mijn bloed”, klonk het in de aflevering. En na een stilte volgde: “Ik ben zwanger”.

Dat Iris zelf niet blij was met het nieuws van haar zwangerschap konden we al concluderen uit haar reactie, maar ook het gezicht van Peter sprak boekdelen. De komende dagen zullen dan ook nog erg spannend worden voor het koppel. Zullen ze het kindje houden of niet?

