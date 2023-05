“Dan gaat je tikker, hé”: Andy Peelman zet dringende achtervolging in op verdachte in ‘Andy op Patrouille’

TV Regisseur Nathalie Basteyns op zoek naar miraculeu­ze genezing van MS in Lourdes: “Ik wil terug kunnen stappen”

“Ik geloof nog steeds dat ik opnieuw kan lopen.” Nathalie Basteyns (50), bekend als regisseur van ‘Clan’ en ‘Beau Séjour’, lijdt aan MS en hoopt na ontelbare behandelingen op een miraculeuze genezing. Daarom trekt ze in de docureeks ‘Mirakel n° 71’ naar Lourdes, in de hoop dat ze opnieuw zou kunnen lopen. In dit gesprek vertelt ze over haar moedige strijd tegen de onvermijdelijke achteruitgang van haar lichaam. “Telkens opnieuw moet ik iets afgeven en telkens opnieuw moet ik daarvoor door een rouwproces.”