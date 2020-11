Dames aan de macht in ‘De Slimste Mens’ en de roots van Valerie De Booser: dit kan je vanavond op tv bekijken

TVDe tweede golf van het tv-herfstoffensief is van start gegaan. Dankzij HLN kan u nu vooraf perfect kiezen waar u van wil genieten. Wij bezorgen u een compleet overzicht van alle nieuwe programma’s en van alle toptitels die terugkeren. Met tekst en uitleg en exclusieve videofragmenten, zodat u voor geen verrassingen komt te staan. Voor de snelle beslissers is er dit handige overzicht. Wie meer informatie wil, klikt op een programmatitel en wordt op zijn wenken bediend.

1. Het Huis

Vanavond start het intussen zesde seizoen van ‘Het Huis’, waarin Eric Goens opnieuw enkele bekende Vlamingen uitnodigt om in hun ziel te laten kijken. Ze verblijven 24 uur in ‘Het Huis’, afgezonderd van hun gewone leefwereld. Geen afleidingen, alleen de confrontatie met hun eigen leven, dat de revue passeert in boeiende en onthullende gesprekken. In de kinderkamer flitst hun jeugd voorbij en in de televisiekamer zien ze vaak voor het eerst filmpjes uit lang vergeten tijden. Ook de gevreesde sportkamer is er opnieuw. En wat onthullen de gasten in de intimiteit van de boomhut? De eerste gast van het nieuwe seizoen is Jacques Vermeire.

Het Huis met Jacques Vermeire, op Eén, om 20.40 u.

2. Ze Zeggen Dat

Blijft champagne bruisend als er een lepeltje in de fles zit? Is geeuwen aanstekelijk? Is zigzaggen in de file nu echt sneller? Andy Peelman (37) en Dina Tersago (41) zoeken het uit in ‘Ze Zeggen Dat’, hun eerste wapenfeit als televisieduo. De eerste aflevering is alvast een uitloper van Halloween: want Dina Tersago test proefondervindelijk of het echt waar is dat we spinnen eten in onze slaap.

Ze Zeggen Dat, op VTM, om 20.40 u.

3. De Slimste Mens

Twee dames die schijnbaar de touwtjes in handen hebben genomen in ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Ella Leyers heeft het absolute record van twaalf deelnames binnengehaald. Naast haar de meest bizarre speelster ooit in de quiz van Eric Van Looy. Heeft Delphine Lecompte, kleindochter van de man die duizend jaar wilde worden, een verbond gesloten met Ella. En wat doet het duo met nieuwkomer en rapper Dvtch Norris?

De Slimste Mens ter Wereld, aflevering 13, op VIER, om 21.35 u.

4. Ik Vertrek Uit Vlaanderen

Volledig scherm © VTM2

Al ruim 15 jaar kan iedereen de verhuis van Nederlandse families naar het buitenland volgen in het succesvolle ‘Ik Vertrek’. Vanaf morgen, dinsdag 3 november, is er eindelijk de Vlaamse versie bij VTM 2: ‘Ik Vertrek uit Vlaanderen’. De kijkers reizen elke dinsdagavond om 20.45 vanuit hun zetel mee naar het buitenland en zien straffe verhalen van Vlaamse gezinnen die alles achterlaten voor hun droom. Zo ook familie Vlieghe. Niki en Pieter-Jan kiezen met hun vijf kinderen, negen paarden, drie honden en een vogel voor een nieuw leven in Frankrijk. Is het nieuwe avontuur de opoffering van het vertrouwde wel waard?

5. Latem Leven

Het leven en werken van een dozijn interessante personages die elk een optrekje hebben in het kunstminnende, door statige villa’s aan de meanderende Leie omzoomde Sint-Martens-Latem. Dat is de insteek van ‘Leven en Latem Leven’, het eerste tv-werk van Niels William dat in het najaar op VTM 2 te zien is. Met in één van de hoofdrollen: Valerie De Booser. Na haar scheiding focust ze zich op een nieuw leven, en dat mag de kijker op de voet volgen. Komen ook aan bod: de kleurrijke koksbroers Kristof en Stefan Boxy, warenhuiseigenares Kristine die heen en weer pendelt tussen Monaco en Latem, de succesvolle tabakshandelaar Patrick Goossens die 300 dagen per jaar in het vliegtuig zit, de Nederlandse schrijver en zelfverklaarde zoon van prins Bernhard Oscar van den Boogaard, schoenenontwerpster Virginie Morobé en ex-voetballer en ondernemer David Damman.

Latem Leven, VTM 2, om 21.50 u.