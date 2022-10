‘Dahmer’ op Netflix verslonden? Dan zijn deze titels als volgende aan de beurt

TV‘Monster: The Jeffrey Dahmer Story’ wordt gruwelijk goed bekeken op Netflix. De controversiële tiendelige reeks over de Amerikaanse lustmoordenaar/kannibaal die tussen 1978 en 1991 zeventien jongens en jonge mannen om het leven bracht, kende volgens de streamingzender het beste debuut ooit én krijgt deze week een toemaatje in de vorm van een driedelige docu. Dat true crime vermengd met tv-drama massaal veel belangstelling lokt, is een fenomeen waar veel verdeeldheid rond bestaat. Maar indien het primitieve, instinctieve deel van uw psyche hongerig blijft naar meer, dan zijn er genoeg seriemoordenaarverhalen om de rest van het jaar mee op te vullen.

‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’ (Netflix)

Net zoals Jeffrey Dahmer op een zeker charisma kon buigen om z’n slachtoffers in de val te lokken, verstopte ook die andere welbekende wolf in schapenvacht zich graag achter z’n looks: Ted Bundy. In de jaren ‘70 stalkte, mishandelde en vermoordde hij jonge vrouwen bij de vleet. Bundy ontkende zijn misdaden jarenlang, maar gaf uiteindelijk dertig moorden toe. Mogelijk slechts een fractie van het ware aantal slachtoffers dat hij maakte. Hoewel hij in 1989 omkwam door elektrocutie blijft het verhaal van deze Amerikaanse seriemoordenaar film- en documentairemakers inspireren. Zo vindt u op Netflix de vierdelige ‘Conversations With A Killer: The Ted Bundy Tapes’ met daaraan vastgekoppeld de langspeelfilm ‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’. Daarin kruipt Zac Efron in de rol van de bekende seriemoordenaar/ontvoerder/verkrachter/inbreker en necrofiel. Dat deze voormalige ‘meest sexy man op aarde’ de rol op zich nam, ontlokte dezelfde kritiek als Evan Peters momenteel voor z’n vertolking van Jeffrey Dahmer krijgt. Namelijk dat Hollywood seriemoordenaars te makkelijk tot sekssymbolen maakt.

‘American Horror Story’ (Disney+)

Wie meer Evan Peters op z’n scherm wil zien en zich wil laven aan meer lugubere Ryan Murphy-exploten, zit op Disney+ goed met tien seizoenen van ‘American Horror Story’. Deze anthologieserie ging in 2011 van start en covert per seizoen een op zichzelf staand griezelverhaal. Hoewel de personages telkens veranderen, duikt een groot deel van de cast op in meerdere seizoenen. Zo is Evan Peters in alle seizoenen te bewonderen, behalve seizoen negen: ‘American Horror Story 1984’ gebaseerd op Richard Ramirez, ook wel bekend als ‘The Night Stalker’. Met onder meer 200 seriemoordenaars die in de jaren ‘80 in de Verenigde Staten actief waren, weerspiegelt dit seizoen treffend de angst die in die tijd heerste waardoor dit seizoen alsnog een passende kijktip is voor dit lijstje. Al kunnen we zeker ook ‘American Horror Story: Hotel’ -gebaseerd op de seriemoordenaar H.H. Holmes aan het einde van de 19e eeuw- aanbevelen. Of gewoon het allereerste seizoen ‘American Horror Story: Murder House’, waarin Evan Peters een 17-jarige psychiatrische patiënt speelt die een hoop duistere geheimen heeft.

‘Dexter: New Blood’ (Streamz)

De founding father van het seriemoorden op tv is zonder twijfel ‘Dexter’. Net als Dahmer heeft Dexter één motto: om nooit gepakt te worden. Hij kan de politie dan ook heel makkelijk om de tuin leiden omdat hij zelf deel uitmaakt van hun team. Als bloedspatpatroononderzoeker werkt hij overdag op de afdeling moordzaken, terwijl hij naast z’n uren zelf aan het moorden slaat. ‘Dexter’, gebaseerd op de boeken van Jeff Lindsay, liep van 2006 tot 2013 op de buis, een tijd waarin nog voorzichtig werd omgegaan met het verheerlijken van seriemoordenaars. Dexter Morgan schopte het dan ook alleen maar tot ‘s werelds meest favoriete seriemoordenaar omdat hij z’n ziekelijke drang om te moorden enkel toepaste op degenen die het verdienden. Eind vorig jaar kreeg de show na acht jaar afwezigheid een vervolg met ‘Dexter: New Blood’. Daarin keert acteur Michael C. Hall terug in de huid van het personage dat z’n carrière kleurde en speelt het verhaal zich af tien jaar na de feiten van de originele seriefinale waarbij Dexter z’n eigen dood in scène zette. Zijn drang om te moorden heeft hij al die jaren onderdrukt, maar dat geduld wordt door een reeks onverwachte omstandigheden in z’n nieuwe woonplaats steeds hardnekkiger op de proef gesteld.

‘You’ (Netflix)

Het gemak waarmee seriemoordenaars als Ted Bundy en Jeffrey Dahmer anderen rond hun vinger wonden, zien we ook terug in de ‘Netflix’-klepper ‘You’. Daarin kruipt ‘Gossip Girl’-acteur Penn Badgley in de rol van Joe Goldberg, een schijnbaar doodnormale boekverkoper met een duister kantje. Zo heeft hij de onaangename gewoonte om meteen smoorverliefd te worden op de eerste vrouw die eens lieflijk naar hem lacht en verandert die verliefdheid binnen de kortste keren in een ziekelijke obsessie waarvoor alle middelen (stalking, manipulatie en moord) goed zijn. Net als Dahmer wil Joe er alles aan doen om ervoor te zorgen dat zijn partner bij hem blijft en gelooft hij dat het perfecte leventje iets is wat men kan afdwingen. ‘You’ is echter een reeks met een iets luchtigere sfeer dan ‘Dahmer’ omdat het niet gebaseerd is op waargebeurde, gruwelijke feiten, maar wel op de volledig fictieve boeken van Caroline Kepnes. Er bestaan in totaal drie seizoenen van de reeks. Een vierde deel wordt verwacht begin volgend jaar, net op tijd voor Valentijnsdag. Wie zei er iets over seriemoordenaars romantiseren?

Op het eerste gezicht hoort deze achtdelige HBO Max-reeks niet meteen thuis in het rijtje seriemoordenaars. Er werd namelijk nooit een sluitend bewijs gevonden dat Michael Peterson zijn echtgenote Kathleen zou hebben vermoord, laat staan dat hij andere moorden op z’n geweten zou hebben. Maar het feit dat zowel z’n eigen echtgenote als een goede vriendin van hem op quasi gelijkaardige wijze om het leven kwamen, zorgde er wel voor dat dezelfde gerechtelijke dynamieken in gang werden gezet. Wie hield van het rechtbankdrama in ‘Dahmer’ zal dan ook een stevige kluif hebben aan ‘The Staircase’. In deze gedramatiseerde bewerking van de gelijknamige Netflix-documentaire wordt misdaadromanschrijver Michael Peterson ervan beschuldigd zijn vrouw Kathleen te hebben vermoord nadat ze dood wordt aangetroffen onderaan een trap in hun huis. Colin Firth en Toni Collette geven als het echtpaar in kwestie een masterclass in acteren en ook de expliciete reconstructies van de fatale nacht van Kathleen komen schokkend binnen. Gaandeweg wordt de verdoken homoseksualiteit van Peterson gezien als één van de redenen waarom ie z’n echtgenote mogelijk uit de weg wilde ruimen. Ook bij Dahmer speelde homoseksualiteit voor de buitenwereld een grote rol in het onderzoek naar z’n daden.

