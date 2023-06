Daarom kon superschurk Chris zo lang uit handen van de politie blijven: Maité is de mol in ‘Thuis’

Door die onthulling wordt eindelijk duidelijk hoe het kwam dat de koning van het nachtleven, die recent nog zijn ex-zakenpartner Harry (Stan Van Samang) neerschoot en hoofdinspecteur Patje (Gunter Reniers) met een bomauto opblies, zo onder de radar kon blijven. De schurk leek van elke politie-inval op de hoogte en bleef de inspecteurs telkens een stapje voor, omdat hij een handlanger had in het korps, dat hem op de hielen zat.

Maité leek aanvankelijk maar een grijze muis. Pas toen duidelijk werd dat ze was overgeplaatst omdat ze een relatie was begonnen met één van haar oversten, ging er bij velen een alarmlampje branden. Terecht, want de flirterige Maité bleek helemaal niet zo onschuldig en had een verborgen agenda. Ze dook ondertussen ook al met collega Dieter (Raf Jansen) tussen de lakens. Wat de intrigante nog van plan is, wordt maandag duidelijk. Komt haar bedrog uit of komt de mol er toch mee weg?