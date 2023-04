Daan onthult in ‘Liefde voor muziek’ het opmerkelijke verhaal achter de videoclip ‘Exes’: “Ik wandelde rond met een bijl”

TV Andy Peelman en Dina Tersago proberen in te breken in ‘Ze zeggen dat’: “Het licht gaat aan bij de buren!”

Is inbreken kinderspel? Dina Tersago en Andy Peelman zoeken het uit in een nieuwe aflevering van ‘Ze zeggen dat’. Nadat enkele mensen uit eenzelfde regio toestemming gaven om bij hen in te breken - zonder te weten wanneer - proberen Dina en Andy ‘s avonds laat een van de huizen binnen te dringen via een raam. “Die hebben toch geen alarm hé? Was er ook geen hond?” Slaagt het duo in hun opzet? “Het licht gaat aan bij de buren!”