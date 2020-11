D-Day voor Veerle, Frits en Dries in ‘Boer zkt Vrouw: Home Sweet Home’

TVIn ‘Boer zkt Vrouw: Home Sweet Home’ is het maandagavond D-Day voor Veerle, Frits en Dries, want zij moeten hun finale keuze maken. Iets dat kippenboer Frits duidelijk zwaar valt.

“Dit is een kutdag”, vertelt Frits maandagavond. “Hanne, An-Sofie en ik zijn nog even gaan wandelen om te proberen ontspannen, maar je kan niet echt ontspannen hé. Dat het keuzemoment maar rap voorbij is.” Frits durft Hanne en An-Sofie amper aankijken, wat ook hen nog een extra portie stress oplevert. Beiden zien ze een leven met Frits helemaal zitten en hopen ze vurig dat hij even later hun naam zal uitspreken bij het keuzemoment. “Als je Frits binnenhaalt, heb je goud in handen”, klinkt het bij Hanne. Wie mag mee op romantische trip naar Zeeuws-Vlaanderen?

Thibaut is al vroeg uit de veren. Hij haalt op deze beslissende dag nog alles uit de kast om zichzelf te bewijzen aan paardenverzorgster Veerle. Een paar dagen geleden twijfelde ze immers nog aan zijn beweegredenen. “Ik probeer mijn fouten recht te zetten en dingen te doen die haar een goed gevoel geven.” Nelis is dan weer op van de zenuwen en weet met zichzelf geen blijf. “Ik heb het wat moeilijk met mezelf. Ik heb bijna geen oog toegedaan vannacht, heb liggen piekeren over vanalles. Over de toekomst en wat ik echt wil.” Veerle zit in een tweestrijd want ze komt met zowel Thibaut als Nelis erg goed overeen.

Paardenpensionhouder en akkerboer Dries zit nog met vraagtekens. Céline sprong er al sinds de speeddate bovenuit maar hoe zij nu tegenover hem staat, weet hij nog altijd niet. “Je weet dat ik van in het begin een hele goeie klik had en dat ik echt wel verliefd op je zou kunnen worden. Maar nu wil ik ook wel eens weten hoe jij daar tegenover staat”, polst hij bij Céline. Haar antwoord helpt hem helaas niet echt verder. Dries schakelt z’n schoonzussen dan maar in voor hulp. Zij vormen zich al snel een beeld van de dames en delen hun mening. “Voor ons is het vrij duidelijk, Dries”. Gaat hij voor Melissa die hem helemaal ziet zitten of voor Céline die niet volledig in haar kaarten laat kijken?

