“Cupido trof al zeven keer raak”: meegluren bij de ‘making of’ van ‘First Dates’

Terroris­ten­ja­ger die Salah Abdeslam oppakte onthult identiteit in Telefacts NU

11 maart Voor het eerst in ons land onthult nu donderdag, 11 maart om 21u55, in Telefacts NU een lid van de Speciale Eenheden zijn identiteit. Vijftien jaar lang werkte Lio als ‘Iris’ bij de politie, het Speciale Interventie Eskadron (SIE). Hij was een bevoorrechte getuige tijdens de acties in Verviers, Vorst en Molenbeek, waar hij jacht moest maken op moslimterroristen. In Telefacts NU onthult hij exclusief voor televisie zijn identiteit en praat hij open over hoe hij Europa’s meest gezochte terrorist, Salah Abdeslam, oppakte.