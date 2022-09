Cupido schiet meteen raak in ‘Blind getrouwd’: Brecht en Dziubi stelen de show in eerste aflevering

TVNog nooit een koppel zo instant verliefd op elkaar zien worden als in de openingsaflevering van ‘ Blind getrouwd ’. Een droom voor de programmamakers. Een droom voor Brecht De Geyter en Dziubi Steenbergen, twee sympathieke gasten. En een feest voor de kijker want, met stellige zekerheid, vonken en vuur verzekerd.

Het mocht vooruitgaan in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘Blind getrouwd’. Op 73 minuten tijd werden twee huwelijken volledig beklonken. En jaagden wij er een pakje zakdoeken door. Want vier doodgewone Vlamingen, tot nu volkomen onbekend, dé stap van hun leven zien wagen en zien hoe zij zelf, maar ook hun papa, mama, broers, zussen en vrienden daar emotioneel heftig op reageren, dat doet wat met een kijker.

In de eerste afleveringen van ‘Blind getrouwd’ zitten steevast de felste emo-momenten en dat was ook nu niet anders. Het ogenblik dat de kandidaten horen dat ze gaan trouwen, is en blijft een beklijvend moment. Maar even emotioneel zijn de beelden als de gelukkigen aan hun familie en vrienden meedelen dat ze gaan huwen. Die echte momenten van emotie, van geluk, van verrassing, van verbazing, van ontroering, zijn met niks te vergelijken.

Lessen getrokken

De makers hebben duidelijk lessen getrokken uit de vorige seizoenen. En zijn dus gegaan voor mensen met levenservaring, met een niet onaardige achtergrond en een knap professioneel profiel. De jongste trouwer is 27 jaar, de oudste 36. Zes van de acht trouwers zijn dertig of jonger. De gelukkigen zijn twee spoedverpleegkundigen, een leerkracht en een kinderjuf, een senior research manager, een field sales manager, een zaakvoerster en een ‘zwaantje’, een inspecteur Federale Politie dus.

Die keuze is allicht niet toevallig. Geen vijftigplussers dit seizoen. Geen pas afgestudeerden. Geen kandidaten met een heimelijke wens om via ‘Blind getrouwd’ een BV te worden. Geen deelnemers die in de verte ergens hebben opgevangen wat ‘Blind getrouwd’ is. Wél herkenbare en gewone Vlamingen, die je buur zouden kunnen zijn, die goed en wel in het leven staan en geloven dat je niet enkel via Tinder de partner van je leven kan vinden.

Afstand overbruggen mag of zal dit jaar niet echt een probleem zijn. Brecht woont in Gent. Zijn ‘kersverse’ man in Antwerpen, in de schaduw van het MAS. Tussen hen de weliswaar zeer vervelende E-19 met de bekende Kennedytunnel, maar verder wel slechts 60 kilometer afstand. Florence woont in Hoboken, Jiri in Malle. Slechts 37 kilometer van elkaar, maar wel met de Antwerpse Ring als pittige stoorzender.

Bijgestuurd

De makers van ‘Blind getrouwd’ hebben na zes seizoenen en een jaargang vol coronamiserie een en ander bijgestuurd. Er werd net voor de zomerperiode op één dag gehuwd. De vier koppels kunnen dus in volle zomer hun experiment ten volle beleven. En omdat alle coronabeperkingen op de schop gingen, werd besloten om niet vier keer afzonderlijk te feesten, maar één groot feest te geven voor de vier koppels samen.

En dan is er nog de prettige aanwezigheid van immer optimistische Ingeborg. Die mag straks op geheel eigen wijze, al dan niet op de klanken van haar oorwurm ‘Gratitude’, een soort van ceremoniemeester spelen op het grootse huwelijksfeest en zal later ook haar oor te luisteren leggen bij bedenkingen en verzuchtingen van de pas gehuwde koppels. Een meerwaarde in ‘Blind getrouwd’, zeker weten.

Voorlopig zijn na ruim zeventig minuten ‘Blind getrouwd’ twee koppels gematcht en gehuwd. Ons eerste rapport:

Florence en Jiri: “Er staat een rem op”

Zij is helemaal klaar om een gezinnetje te beginnen en kinderen te krijgen. Hij heeft een zware relatiebreuk achter de rug. En het blijft voorlopig onduidelijk of hij zich helemaal kan en wil smijten in een nieuwe relatie. Die kans willen de experten hem wel geven.

Zij, dat is Florence Vandoor (29) uit Hoboken, en op het eerste gezicht een ‘poppemieke’. Schijn bedriegt hier evenwel, want Florence is spoedverpleegkundige bij het UZ Antwerpen, waar ze ook regelmatig achter het stuur van de MUG kruipt. Thuis heeft ze zelf haar huis verbouwd. Ook niet onaardig voor een ‘poppemieke’. De ‘Blind getrouwd’-specialisten waarschuwen de kijker echter meteen. “Ze is professioneel heel erg sterk, maar relationeel twijfelachtig. Er staat een rem op. Het zal stap voor stap moeten gaan.”

En dan is er Jiri Punt, de 36-jarige inspecteur bij de Federale Politie, uit Lennik, een goede partij. Good looking guy, stabiel, betrouwbaar en zorgzaam. Maar met een zware relatiebreuk achter de rug. Florence zal sowieso haar werk hebben om het interieur bij Jiri een wat frissere look te geven. Nu ziet het er niet echt uit. Open reiskoffer in de hoek van de living, beamer achter de sofa, waar een laken overligt. Gezellig is anders. Toch is Ingeborg heel positief. “Ik krijg een beetje een adellijk gevoel. Een prins en een prinsesje. Ze heeft zeker geen macho nodig”, klinkt het. De huwelijksplechtigheid verloopt perfect. De twee geven het jawoord, kussen elkaar op de mond en gaan hand in hand weer naar buiten.

Slaagkansen: 65 procent

Brecht en Dziubi: En toen sloeg de bliksem in...

Volledig scherm © VTM

Vorig seizoen was het snel koekenbak tussen Candice en Marijn, maar lang niet zo instant als nu bij het ‘knuffelkoppel’ Brecht en Dziubi. Het was alsof in Gent de bliksem insloeg daar in de tuin van de Sint Pietersabdsij in Gent. Geen tien seconden hadden die twee nodig om tot de conclusie te komen dat ze voor elkaar op de wereld waren gezet. En met enig geluk door de wetenschap en door VTM bij elkaar waren gebracht.

Eerlijk, toen wij een eerste keer de stem van Brecht hoorden, schrokken we. Niet meteen de meest zachte stem. En misschien wel een struikelblok voor een partner. Maar dat kleine voorbehoud verdween meteen toen we zagen hoe Dziubi onvoorwaardelijk viel voor zijn veel kleinere echtgenoot. En dat het ook omgekeerd meteen prijs was. We zullen het ook op toeval houden, maar het was toch lekker meegenomen dat Brecht en Dziubi bij de Gentse modezaak ‘Lost in Pablos’ een ‘copy paste’-huwelijkskostuum vonden. Groen, met bruine bretellen, blinkend bruine schoenen, vlinderdassen.

Zoals dat helaas veel te veel gebeurt, is Brecht gepest geweest en had hij het moeilijk met zijn coming out, in 2015. “Ik at mijn verdriet op met boterhammen met Nutella”, maakt hij duidelijk. Na zijn outing was Brecht klaar voor het leven. “Ik ben wie ik ben en niemand anders heeft daar wat over te zeggen”, maakt hij duidelijk.

Brecht wordt gekoppeld aan Dziubi Steenbergen, de man met de meest onmogelijke voornaam. Die heeft hij te danken aan de Poolse voetballer Thomas Dziubinski, die ooit bij Brugge speelde en een goal maakte op het ogenblik dat mama en papa hopeloos op zoek waren naar een voornaam voor hun aankomende spruit. Het werd dus Dziubi. Ook Dziubi werd gepest, is onzeker in relaties, maar is zo aimabel dat je op hem niet boos kan zijn of worden. En nadat de bliksem ingeslagen is, de twee ‘ja’ hebben gezegd voor het leven, kussen ze elkaar oprecht op de lippen. Het begin van wat gegarandeerd een mooi verhaal zal worden.

Slaagkansen: 90 procent

Zijn nog niet getrouwd

Na één aflevering zijn vier van de acht trouwlustigen dus al effectief gehuwd. In aflevering twee is het de beurt aan de vier overblijvenden. Op basis van hun woonplaats matchen wij de koppels.

Christiaan Graulus, 28 jaar, wonende in Geel (Antwerpen) met spoedverpleegkundige Jana De Bosscher, 29 jaar, wonende in Lokeren (Oost-Vlaanderen), kleuterjuf. Tussen hen gaapt een afstand van 83 kilometer met én de Antwerpse Ring én de Kennedytunnel.

Joren Dumont, 36 jaar, uit Lennik (Vlaams-Brabant) en Field sales manager met Lien Opdebeeck, 30 jaar, uit Aarschot (Vlaams-Brabant), zelfstandig zaakvoerster van een koffie- en theebar. Tussen hen gaapt 70 kilometer, maar wel met die duivelse Brusselse Ring.

