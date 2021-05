Crowdfunding opgestart voor verliezers uit ‘Huis Gemaakt’, bij Harry en Jerina staat teller al op bijna 80.000 euro

Afgelopen woensdag zagen we hoe Antje en Ruben hun gerenoveerde woning in Lokeren wonnen terwijl Harry en Jerina, ondanks de meeste punten van de bezoekende kijkers, naast de droomprijs grepen. Hun woning die hen acht maanden lang bloed, zweet en tranen heeft gekost, kunnen ze niet zelf kopen omdat het koppel daar niet genoeg spaarcenten voor heeft. Al kan dat nu wel anders uitdraaien.

Harry en Jerina met hun twee kindjes

“De afgelopen dagen waren er al geruchten dat mensen een crowdfunding zouden opstarten, maar dat is nu effectief gebeurd”, vertelde Jerina gisterennamiddag. “Deze ochtend liet iemand me weten dat een zekere Dorien en Marnik een inzamelactie hebben gestart zodat het voor ons toch nog mogelijk zou zijn om ons gerenoveerde huis van het programma te kopen. En wij weten zelfs niet wie dat zijn! Hoe zot is dat? Momenteel staat de teller al op meer dan 2.000 euro, maar blijkbaar is het doel 20.000 euro. Mocht dat bedrag ooit bij elkaar gevonden worden, kunnen we wel naar de bank gaan om een lening aan te vragen. We kunnen het nog altijd niet geloven hoe warm en lief de mensen zijn. De steun die we krijgen van iedereen is hartverwarmend. In stilte duimen we mee, maar we proberen er natuurlijk niet te veel op te hopen. Wat komt, dat komt.”

Heel dankbaar

Ondertussen is het doel van 20.000 euro ruimschoots behaald, de teller staat al op 79.000 euro. Initiatiefnemers Dorien en Marnik hadden het succes niet verwacht. “We kennen Harry en Jerina niet persoonlijk, maar we voelden enorm veel sympathie voor hen tijdens het programma. Hun puurheid en oprechtheid en de liefde voor elkaar en hun kinderen heeft ons erg geraakt”, vertelt Dorien. “We waren dan ook ontgoocheld toen ze net naast de winst grepen. Omdat we graag iets voor hen wilden doen, hebben we heel impulsief die crowdfunding gelanceerd. We zijn overweldigd door het grote succes, het toont aan dat veel kijkers gecharmeerd waren door het koppel. Intussen hebben we ook contact gehad met Harry en Jerina en ze zijn ons erg dankbaar. Hun bankrekening is nu ook gekoppeld aan de actie, dus het geld komt zeker goed terecht. Hopelijk kunnen we binnenkort samen eens klinken op het succes.” Wil je Harry en Jerina ook steunen, klik dan hier.

Ook voor het andere verliezende ‘Huis Gemaakt’-koppel Kenny (24) & Amber (21) is er intussen een crowdfunding opgestart. Bij hen staat de teller intussen op meer dan 12.000 euro. Hen steunen, kan via deze link of via deze site.

