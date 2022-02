Criminelen achter tralies en ontsnapte dino’s: dit zie je deze week op Netflix, Disney+ en Streamz

‘True Crime Belgium’ - vanaf 16 februari 2022

‘True Crime Belgium’ is een unieke 16-delige crime-docu-reeks met nagelbijtende Belgische misdaadverhalen, waarvan de harde realiteit de fictie overtreft. Beklijvende getuigenissen van speurders, onderzoeksrechters, openbare aanklagers, nabestaanden en slachtoffers die de misdaad overleefden, doen je op het puntje van je stoel zitten.

De reeks start op 16 februari met de zaak Osman Calli, een koele seriekiller die in 1 nacht zijn vrouw, zijn zus, zijn ex en haar schoonmama in Gent en in Aalst vermoordde. Twee slachtoffers van de nachtelijke raid overleefden de schietpartij. Eén van de twee slachtoffers betrof een vergissing. Deze man is voor zijn leven gekluisterd aan zijn rolstoel. Ze getuigen openhartig in deze dubbele aflevering. Bekijk hier een eerste fragment.

‘The Girl Before’ - vanaf 11 februari 2022

‘The Girl Before’ is een vierdelige miniserie van BBC One, gebaseerd op de gelijknamige roman van J.P. Delaney, die ook de bewerking voor het kleine scherm schreef. In deze thriller wordt Jane (Gugu Mbatha-Raw) verliefd op een buitengewoon en minimalistisch huis dat ontworpen werd door een mysterieuze architect (David Oyelowo). Het addertje onder het gras? De bewoner van het huis moet zich houden aan zijn uitgebreide regels.

Terwijl Jane stukje bij beetje voelt hoe het huis verandert, ontdekt ze ook het lot van de vorige bewoonster die wel heel erg op haar leek. Wacht Jane hetzelfde lot?

‘The Virtuoso’ - vanaf 16 februari 2022 op Streamz+

Een eenzame vreemdeling met stalen zenuwen moet een malafide huurmoordenaar opsporen en doden om een openstaande schuld te betalen. Maar de enige informatie die hij heeft gekregen, is een tijdstip en een locatie waar hij zijn doelwit kan vinden. Geen naam, geen beschrijving, niets. Als de huurmoordenaar arriveert, zijn er verschillende mogelijke doelen, waaronder de hulpsheriff.

‘The Virtuoso’ is een neo-noir misdaadthriller met filmsterren Anson Mount, Abbie Cornish, Eddie Marsan, Richard Brake, David Morse en Anthony Hopkins.

DISNEY+

‘Marvel Studios: Assembled’, aflevering ‘Hawkeye’ - vanaf 9 februari op Disney+

Marvel produceert superheldenfilms en -reeksen aan de lopende band. Intussen hebben we ‘WandaVision’, ‘Falcon & The Winter Soldier’, ‘Loki’ en ‘Hawkeye’ al kunnen bingewatchen op Disney+. Maar er kruipt heel wat tijd en energie in het maken van die actieprenten. ‘Assembled’ is een meeslepende documentairereeks over het creatieproces van de nieuwste shows en bioscoopfilms van Marvel Studios, de motor achter het steeds groeiende legertje superhelden. Elke aflevering neemt een kijkje achter de schermen van een bekende reeks. Deze week is dat ‘Hawkeye’, waarin Jeremy Renner het titelpersonage vertolkt en Hailee Steinfeld hem bijstaat als zijn protégé, Kate Bishop.

‘Disney’s Fairy Tale Weddings’ - vanaf 11 februari op Disney+

Er zijn vele jongens en meisjes die al sinds hun kindertijd dromen van een sprookjesromance, zoals in de Disneyfilms. Uiteraard zou Disney de miljardenbusiness van vandaag niet zijn als het bedrijf daar niet slim op in had gespeeld. Want wie wil huwen zoals of Disneyprins of -prinses, kan dat ook. Voor een prijskaartje, natuurlijk. ‘Disney’s Fairy Tale Weddings’ volgt diehard-fans in de aanloop naar de mooiste dag van hun leven: van het uitkiezen van bombastische prinsessenjurken, het proeven van huwelijkstaarten in de vorm van sprookjeskastelen, en uiteraard het organiseren van een uitgebreid bal in één van de Disneyland-parken. Om af te sluiten met de meest extravagante reizen naar - u raadt het al - een privé-eiland van de Disney Cruiseline.

NETFLIX

‘Inventing Anna’ - vanaf 11 februari op Netflix

Is ze een gewaagde ondernemer, of een ordinaire oplichtster? Dat is de vraag die een reporter zich stelt bij Anna Delvey in de nieuwe, Amerikaanse dramareeks ‘Inventing Anna’. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal, duikt regisseur Shonda Rhymes (bekend van onder andere ‘Grey’s Anatomy’ en ‘Bridgerton’) in de wereld van de New Yorkse elite. Anna Delvey haalde headlines omdat ze de beau monde van de Big Apple ervan overtuigde dat ze een rijke, Duitse erfgename was. Dat terwijl ze eigenlijk een doodgewoon meisje uit de buitenwijken bleek te zijn. Een verhaal dat evenveel mensen deed lachen als fronsen. Actrice Julia Garner (‘Ozark’, ‘The Assistant’) neemt de rol van Anna op zich.

‘Jurassic World: Fallen Kingdom’ - vanaf 10 februari op Netflix

Je zou denken dat de personages uit het ‘Jurassic World’-universum intussen geleerd hebben uit hun fouten uit het verleden, maar niets is minder waar. Het zou, toegegeven, ook voor een minder interessante blockbuster zorgen als al die dinosaurussen braaf in hun kooi bleven zitten. Een koppige wetenschapper, vertolkt door actrice Bryce Dallas Howard, doet er dit keer echter een schepje bovenop: ze ontwierp een genetisch gemanipuleerde T-rex die - het zal u niet verrassen - nog gevaarlijker is dan zijn voorgangers. En ja hoor, ook deze keer gaat het onherroepelijk fout. Gelukkig is dino-temmer Chris Pratt (‘Guardians of The Galaxy’) van de partij om de schade te beperken.

