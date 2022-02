Cowboy William maakt opmerkelijke entree in ‘Boer Zoekt Vrouw’

TV Mick Jagger maakt nieuwe docuserie over ‘Godfather of Soul’ James Brown

De Amerikaanse tv-zender A&E werkt aan een documentaireserie over soulzanger James Brown. Rolling Stones-frontman Mick Jagger (78) is één van de producenten, melden Amerikaanse media. Ook The Roots-drummer Questlove is als producer bij het project betrokken.

