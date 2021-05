Courteney Cox: “Reünie ‘Friends’ was heel emotioneel, maar zó geweldig”

TV17 jaar na het einde van ‘Friends’ in 2004 heeft de reünie tussen de cast eindelijk plaatsgevonden. Het samenkomen van de acteurs was een geweldig, maar emotioneel gebeuren. Dat zegt Courteney Cox (56) in ‘The Ellen DeGeneres Show’. De hereniging werd door corona enkele keren uitgesteld, maar vond in april dit jaar dan toch plaats.

In ‘The Ellen DeGeneres show’ vertelt Courteney hoe zij de ‘Friends’-reünie beleefd heeft. “Ik vond het geweldig om met z’n allen nog eens samen te komen. Het was heel emotioneel, maar het was echt leuk. Er was ook totaal geen script en er waren veel verrassingen. Het was gewoon fantastisch”, aldus de actrice.

In 2019 vierde de sitcom zijn 25-jarig bestaan. Speciaal voor die gelegenheid besloten de acteurs samen te komen. In februari 2020 kwam dan uiteindelijk het goede nieuws. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc en David Schwimmer kondigden de reünie gelijktijdig op hun Instagram-pagina aan. “It’s happening…”, schreven ze bij de post. Het plan was om in maart 2020 alles te filmen, maar door corona werden de opnames enkele keren uitgesteld. Vorige maand was het eindelijk zover, de aflevering werd ingeblikt.

Tijdens haar babbel met Ellen, die tijdelijk bij Courteney verblijft omdat ze haar huis verkocht heeft, vertelt de actrice ook over de iconische foto van de cast in de fontein. “Ik herinner me dat we toen redelijk lang in het water moesten blijven. We kenden elkaar toen nog niet zo lang, maar Matthew zei plots: ‘Ik kan me niet meer herinneren dat ik ooit nog naast deze fontein stond in plaats van erin.’ Het duurde wel lang, maar we hebben ons toch geamuseerd”, aldus Courteney.

Wanneer de reünie op HBO Max zal verschijnen, is nog niet bekend. Volgens de gespecialiseerde site Variety kreeg elke acteur minstens 2,5 miljoen dollar voor de aflevering.



Bekijk het volledige gesprek tussen Courteney en Ellen hieronder:



Lees ook