Corona? Op tv merk je er niks van: deze programma’s zie je de komende maanden

VIER - uitgebreider dan vorig jaar

In tegenstelling tot vorige jaren, waar VIER steevast in winterslaap bleef tot eind januari, ging de zender nu al vroeg in lentemodus. Met onder andere het dagelijkse ‘Big Brother’, de soapreeks ‘De Verhulstjes’, ‘Over de oceaan’ en ‘Boerenjaar’. Een aanzet tot meer, waarvan de kijker vanaf volgende maand kan genieten. Ook hier vooral programmatitels die hun succes eerder al hebben bewezen. En die ondanks de coronabeperkingen toch succesvol opgenomen konden worden. Dat is zeker het geval voor ‘De Mol’, dat door Gilles De Coster en co. relatief dichtbij, in Duitsland, werd ingeblikt. ‘The Bachelorette’, de zoektocht van Elke Clijsters naar een man, werd in eigen land gehouden. ‘Blind gekocht’, met gelegenheidspresentator Kobe Ilsen, ondervond wel wat moeilijkheden, maar wordt toch gelanceerd. Reportagemaker Peter Boeckx zocht en vond opnieuw Vlamingen die niet veel nodig hebben om gelukkig te zijn in ‘Don’t worry, be happy’.