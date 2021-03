Corona kluistert ons meer en vooral langer aan de buis: 4,2 miljoen Vlamingen kijken elke dag 160 minuten tv

Door corona zaten we de voorbije maanden massaal naar de televisie of een ander scherm te kijken om programma's te volgen. In de periode januari en februari van dit jaar ging het dagelijks om 4.229.274 Vlamingen, 1 procent meer dan voor de eerste lockdown. En we keken met z'n allen vooral ook langer. Tussen 17u en 24u alleen al liefst 160 minuten per dag: bijna een kwartier per persoon of haast 10 procent meer dan een jaar eerder (147 minuten). Opmerkelijk is dat ook extra veel jongeren de weg naar de tv vonden. De voorbije twee maanden waren ze met liefst 1.385.158, dat is 9 procent meer dan een jaar geleden. Ze keken per dag gemiddeld 150 minuten, 9 procent meer dan vorig jaar in die periode.