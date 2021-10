Controversiële nummers en opvallende anekdotes in ‘The Best Of Raymond van het Groenewoud’

Marcelo Ballardin na z’n overwin­ning in ‘Snackmas­ters’: “Drie keer zoet, dat was helemaal uit mijn comfortzo­ne”

11:36 De winnaar van het tweede seizoen van ‘Snackmasters’ is bekend: topchef Marcelo Ballardin maakte de beste Leo-wafel. Hij won in de finale van Seppe Nobels. Het was de tweede deelname van Ballardin aan het VTM-programma. Je vraagt je af waar hij de tijd daarvoor haalt, want binnenkort treedt hij ook aan bij Erik Van Looy in ‘De Slimste Mens Ter Wereld’. En tussendoor moet hij ook nog zijn eigen restaurant - Oak in Gent - runnen. Showbits vraagt het hem zelf. Wij hebben de eerste reactie na z’n overwinning. Welke snack vond hij nu het moeilijkst om na te maken? Je ziet het bij Desna en Senne in een nieuwe ‘Showbits’.